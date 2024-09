Σε έναν αγώνα που προσέφερε θέαμα, δράση και δράμα μέχρι και την τελευταία στιγμή, η Ferrari αναδείχθηκε νικήτρια στον αγώνα του WEC στις ΗΠΑ.

Το WEC ταξίδεψε στο Circuit of the Americas για τις 6 Ώρες του Τέξας, τον έκτο αγώνα της φετινής αγωνιστικής σεζόν. Το Lone Star Le Mans επέστρεψε στο αγωνιστικό πρόγραμμα και αποδείχθηκε ένας άκρως εντυπωσιακός και επεισοδιακός αγώνας.

Νικητές έπειτα από έξι ώρες ήταν οι Ρόμπερτ Σβάρτζμαν, Ρόμπερτ Κουμπίτσα και Γε Γεφέι με τη #83 Ferrari 499P. To πλήρωμα της ιδιωτικής ομάδας της AF Corse πραγματοποίησε μία επική εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος εκκινώντας από τη δεύτερη θέση και έδωσε στην ιταλική μάρκα τη δεύτερη φετινή της νίκη στο WEC. Για να το κάνει αυτό έπρεπε να αμυνθεί σκληρά από τον μαινόμενο Καμούι Κομπαγιάσι της Toyota Gazoo Racing με το #7 GR010.

AF CORSE FERRARI WINS LONE STAR LE MANS BY 1.78s!#WEC #6HCota pic.twitter.com/sQMEsf6w4y — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 2, 2024

Η Ferrari #83 έγινε το έκτο διαφορετικό αγωνιστικό αυτοκίνητο σε έξι αγώνες του WEC στο 2024 που ανεβαίνει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

🏆 @AFCorse WIN THE 6 HOURS OF COTA!! 🏁🇺🇸



The #83 crew pick up THEIR DEBUT TOP CLASS WIN!!#WEC #6HCota @COTA pic.twitter.com/A3ByVfz2Gb — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 2, 2024

H ιαπωνική ομάδα έκανε έναν απίστευτα αποδοτικό αγώνα για τις 5 πρώτες ώρες έχοντας εξαιρετική στρατηγική, διαχείριση της κίνησης και ταχύτητα. Ωστόσο ποινή διέλευσης για παραβίαση κανονισμών κίτρινης σημαίας έριξαν το #7 Toyota των Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Νικ ντε Βρις στη 2η θέση. Ωστόσο πάλεψαν και τερμάτισαν 1,6 δευτερόλεπτα πίσω από τους νικητές με το #83. Στην 3η θέση της κατάταξης και 26 δλ μακριά από την κορυφή τερμάτισε η #50 Ferrari 499P των Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν, με το πλήρωμα να σκοράρει σημαντικούς βαθμούς στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Has this mistake cost Toyota the win?!



Kamui Kobayashi is CHASING Robert Shwartzman for P1.



1 MINUTE LEFT!!⁰#WEC #6HCota pic.twitter.com/F1IGqaQ4Xx — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 2, 2024

Στην 4η θέση της κατάταξης τερμάτισε η Cadillac με το #2 V-Series.R, στο καλύτερο αποτέλεσμα των αμερικανών στη σεζόν. Η Alpine επίσης σκόραρε το καλύτερο αποτέλεσμά της στο 2024, με το #35 Α424 να κατακτά την 5η θέση.

Μέτρια εμφάνιση από την Porsche Penske Motorsport, η οποία πήρε τις θέσεις 6 και 7 στα αποτελέσματα του αγώνα και έχασε σημαντικούς βαθμούς τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αυτός ήταν ο δεύτερος αγώνας που καμία εκ των δύο 963 δεν βρέθηκε σε θέση βάθρου.

😳😳😳



Sébastien Buemi received a 30 second-stop-and-go penalty and 2 penalty points on his licence following this move.

#WEC #6HCOTA pic.twitter.com/77yyfUUmxC — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 1, 2024

Στην 8η θέση της κατάταξης βρέθηκε η #15 BMW M Hybrid V8, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε το #36 Alpine και το #38 Porsche της Jota.

IT'S RACE TIME IN COTA! LET'S GO RACING! 🟢



Watch the Lone Star Le Mans NOW on https://t.co/IPZa0nvsLu or MAX in the United States. 🇺🇸

#WEC #6HCota pic.twitter.com/2UMGQ4HC7D September 1, 2024

Στην κατηγορία LMGT3 είδαμε μία εμφάνιση κυριαρχίας από τη #27 Aston Martin Vantage GT3 της Heart of Racing. Οι Ίαν Τζέιμς, Άλεξ Ριμπέρας και Ντάνιελ Μαντσινέλι εκκίνησαν από την pole position την οποία μετέτρεψαν σε νίκη.

Στις θέσεις 2 και 3 του βάθρου βρέθηκαν οι δύο Porsche της Manthey Racing με τη #92 911 GT3 να είναι μπροστά από τη #91 911 GT3. Έπειτα και από αυτό το αποτέλεσμα, η Porsche μπορεί να κατακτήσει τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών στον επόμενο αγώνα. Η #46 BMW M4 GT3 της Team WRT που οδηγεί ο Βαλεντίνο Ρόσι εγκατέλειψε τον αγώνα λόγω μηχανικού προβλήματος.

Look how close the fight is for P4 in LMGT3 between #55 Vista AF Corse and #91 Manthey EMA. 👀



Watch LIVE on https://t.co/IPZa0nvsLu or MAX in the United States. 🇺🇸#WEC #6HCota pic.twitter.com/7rkJbTwgKI — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 1, 2024

Επόμενος αγώνας του WEC και προτελευταίος της σεζόν είναι οι 6 Ώρες του Φούτζι το τριήμερο 13-15 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα WEC 6 Ώρες Τέξας

