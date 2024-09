Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Μόντσα; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο δέκατος έκτος αγώνας της Formula 1 για το 2024 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Ιταλίας, το τελευταίο επί ευρωπαϊκού εδάφους. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 53 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται άκρως συναρπαστικοί.

Από την κορυφή θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός πήρε την τέταρτη του φετινή pole position την οποία θέλει να μετουσιώσει στη δεύτερη σερί του νίκη. Το έργο του δεν θα είναι εύκολο καθώς πίσω του θα έχει τα μονοθέσια των Mercedes, Ferrari και Red Bull που θέλουν διακαώς τη νίκη. Για καλή του τύχη ωστόσο θα έχει δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι.

