Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, μίλησε για την πρώτη συνομιλία που είχε με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 για να τον κάνει οδηγό του.

Σε λίγες ημέρες από τώρα o Λιούις Χάμιλτον θα κάνει το αγωνιστικό του ντεμπούτο με τη Scuderia Ferrari στο Grand Prix Αυστραλίας, το τριήμερο 14-16 Μαρτίου. Ο Βρετανός έπειτα από 12 χρόνια στη Mercedes-AMG F1 αλλάζει παραστάσεις και με την κόκκινη αγωνιστική στολή ψάχνει τον 8ο τίτλο της καριέρας του στη Formula 1.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Χάμιλτον με τη Ferrari έγινε νωρίς το 2024, πριν ξεκινήσει η χρονιά. Οι συζητήσεις ωστόσο ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα μεταξύ των δύο πλευρών και τώρα γνωρίζουμε ακριβώς την ημερομηνία που αντάλλαξαν τις πρώτες κουβέντες.

Ο επικεφαλής των «κόκκινων», Φρεντ Βασέρ, μιλώντας στο AutoHebdo, αναφέρθηκε στην πρώτη συνομιλία που είχε με τον Χάμιλτον ώστε να τον πείσει να γίνει οδηγός της Ferrari: «Ξεκινήσαμε να έχουμε συνομιλίες για μια πιθανή συνεργασία στο Grand Prix του Μονακό το 2023. Συγκεκριμένα ήταν στις 28 Μαΐου, στα γενέθλιά μου. Συνειδητοποίησα αμέσως πως μπορούσε να γίνει η συμφωνία. Γνώριζα πως από μεριάς του είχε την επιθυμία να έρθει στη Ferrari, πάντα το ήθελε. Δεν ήταν εφικτό να έρθει στη Ferrari το 2024 γιατί είχαμε συμβόλαιο με τους οδηγούς μας. Ο Λιούις είχε πάντα τη Ferrari στο πίσω μέρος του μυαλού του και πιστεύω πως οι πλανήτες επιτέλους ευθυγραμμίστηκαν. Το να έχουμε στην ομάδα τους Λιούις και Σαρλ (Λεκλέρ) είναι ακόμη ένα βήμα σε αυτό που χτίζουμε».

Ο Χάμιλτον έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη Mercedes-AMG F1 δεν περίμενε πως θα έρθει η στιγμή που θα φορούσε την κόκκινη αγωνιστική στολή. Μάλιστα, σε συνέντευξη στο περιοδικό TIME παραδέχθηκε πως όταν ήρθε σε προφορική συμφωνία μέσω τηλεφωνικής κλήσης για να οδηγήσει για τη Ferrari έτρεμαν τα χέρια του από τη χαρά του.

The red in that golden hour glow 😮‍💨 pic.twitter.com/txxykSgPqA