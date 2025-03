Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν μας έδωσαν μια ιδέα για το ποιες ομάδες έχουν κάνει το μεγαλύτερο βήμα στην εξέλιξη των μονοθεσίων τους.

Λίγες ημέρες απομένουν ώστε να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1. Ομάδες και οδηγοί κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες πριν ριχτούν στη μάχη του εναρκτήριου αγώνα της σεζόν, το Grand Prix Αυστραλίας το οποίο θα διεξαχθεί το τριήμερο 14-16 Μαρτίου.

Στο τεστ του Μπαχρέιν είδαμε για πρώτη φορά τα νέα μονοθέσια στην πίστα και τους 20 οδηγούς να έχουν στη διάθεσή τους από μιάμιση μέρα έκαστος ώστε να τα μάθουν και να τα πιέσουν στο όριο. Αυτό δεν ήταν εύκολο, όμως η εξαιρετική αξιοπιστία του σήμερα τους έδωσε τη δυνατότητα να καλύψουν πολλά χιλιόμετρα.

Οι χρόνοι από τις χειμερινές δοκιμές μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα όσον αφορά την κατάταξη στη δυναμική των ομάδων. Αυτό που μπορούμε όμως να διακρίνουμε είναι αν ένα μονοθέσιο είναι γρήγορο και πόσο έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με αυτό του 2024.

Από τους ταχύτερους χρόνους του τριημέρου, δύο ομάδες κατάφεραν να βελτιώσουν το χρόνο που έκαναν στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μπαχρέιν του 2024. Αυτές ήταν οι Williams και Alpine.

Η βρετανική ομάδα είχε τον ταχύτερο χρόνο των δοκιμών με τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος σημείωσε το 1:29,348. Η επίδοση αυτή ήταν 0,873 δλ ταχύτερη από αυτή του Άλεξ Άλμπον στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μπαχρέιν του 2024. Ο Ταϊλανδός είχε πάρει τότε τη 12η θέση.

Go onboard with Albono for his first lap of Bahrain in the FW47 🇧🇭 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) March 4, 2025

Όσον αφορά τη γαλλική ομάδα, το 1:30,040 του Πιέρ Γκασλί, ήταν κατά 0,753 δλ ταχύτερος από τον χρόνο του Έστεμπαν Όκον στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών του GP Μπαχρέιν. Οι δύο οδηγοί της Alpine ήταν τότε στις τελευταίες θέσεις.

New season. All to play for 👊

We're ready to RISE HIGHER in 2025.

Από τις υπόλοιπες ομάδες, αυτές που έφτασαν πιο κοντά στον περσινό τους καλύτερο χρόνο από τις κατατακτήριες δοκιμές στο Σακχίρ ήταν οι Mercedes-AMG F1 και Scuderia Ferrari. Οι δύο ομάδες που ήταν πολύ μακριά από τον περσινό τους χρόνο ήταν οι Aston Martin και Haas.

2025 Testing 🆚 2024 Quali

Only Williams and Alpine went quicker than they did in 2024 Bahrain qualifying...

