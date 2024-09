Εμφανώς προβληματισμένος εμφανίστηκε ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing από την απόδοση της RB20 το τελευταίο διάστημα.

Η... καθίζηση της Red Bull Racing συνεχίστηκε και στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας. Την ώρα που η McLaren βρέθηκε στο 1-2, τα δύο μονοθέσια της αυστριακής ομάδας τερμάτισαν στην 7η και την 8η θέση.

Ο Μαξ Φερστάπεν δείχνει απογοητευμένος από την απόδοση της RB20 στα τελευταία Grand Prix και δεν έχει υψηλές προσδοκίες για τον αγώνα στην Μόντσα. «Δεν ήταν υποσχόμενες ούτε οι προσομοιώσεις αρκετών γύρων που έκανα. Το πρόβλημα με το μονοθέσιό μας είναι ότι δεν έχει καλή ισορροπία. Και όταν συμβαίνει αυτό, η φθορά στα ελαστικά είναι μεγάλη. Τότε όλα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα στον αγώνα. Αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί και στον αγώνα της Μόντσα».

Ο 26χρονος Ολλανδός, παγκόσμιος πρωταθλητής την προηγούμενη τριετία, ρωτήθηκε αν η Red Bull Racing κινδυνεύει να χάσει τους φετινούς τίτλους σε οδηγούς και κατασκευαστές. «Οι δύο τελευταίοι αγώνες δεν ήταν καλοί για εμάς. Πρέπει να ανατρέψουμε την κατάσταση και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί».

