Ο οδηγός της Ferrari ήταν απογοητευμένος παρά την προφανή βελτίωση της ομάδας του στη Μόντσα.

Η Scuderia Ferrari κατέβηκε στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ιταλίας με πολύ μεγάλες προσδοκίες - ίσως μεγαλύτερες από ό,τι δικαιολογούσαν οι εμφανίσεις της στους προηγούμενους αγώνες. Ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Κάρλος Σάινθ πλησίασαν αρκετά στις πρώτες θέσεις, αλλά τελικά περιορίστηκαν στην 4η και 5η αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε εμφανώς απογοητευμένο τον Λεκλέρ, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος στις δηλώσεις του.

«Είμαι απογοητευμένος. Η χθεσινή ημέρα έμοιαζε πολύ θετική, η σημερινή ήταν αρκετά λιγότερο. Η 4η θέση ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δεν μου αρέσει να παλεύω για αυτές τις θέσεις. Είμαστε πολύ κοντά στην πρώτη θέση, σε αντίθεση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, κάτι που είναι ένα καλό βήμα προόδου, αλλά δεν είναι αρκετό. Ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση», είπε.

