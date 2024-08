Ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο «Ναό της Ταχύτητας».

To Grand Prix Ιταλίας της Formula 1 συνεχίστηκε με το διάρκειας 60 λεπτών FP2 στην πίστα της Μόντσα. Με τη θερμοκρασία αέρα στους 34 βαθμούς Κελσίου, ομάδες και οδηγοί ακολούθησαν τα προγράμματά τους για να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου. Ωστόσο τα απρόοπτα δεν έλειψαν ούτε και στην απογευματινή διαδικασία.

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O 39χρονος πολυπρωταθλητής σημείωσε στο πρώτο μισό της διαδικασίας το 1:20,738 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και πήρε την 1η θέση. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren MCL38, o οποίος ήταν μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον συμπατριώτη του. Στην 3η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, o οποίος ήταν μόλις ένα δέκατο πιο αργός από τον ταχύτερο χρόνο του Χάμιλτον.

Έπειτα από δύο ελεύθερες περιόδους δοκιμών η διαφορά μεταξύ των τριών ταχύτερων ομάδων είναι πολύ μικρή. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό δείγμα για τις δύο επόμενες ημέρες, με τη μάχη να αναμένεται συναρπαστική και άκρως ανατρεπτική.

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν στην 4η θέση με τη δεύτερη MCL38, ενώ στην 5η θέση συναντάμε τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. O Μονεγάσκος ήταν 0,154 δλ πιο αργός από τον Χάμιλτον ενώ πίσω του ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο πάντα γρήγορος στον ένα γύρο, Νίκο Χούλκενμπεργκ έφερε τη Haas στην 7η θέση της κατάταξης, μπροστά από τον Ντάνιελ Ρικάρντο της RB. Οι Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ της Aston Martin έκλεισαν την πρώτη 10άδα.

Με προβλήματα εξελίχθηκε το FP2 για τη Red Bull Racing. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν μόλις 14ος, μιας και έκανε λάθος στην τελευταία στροφή στο γρήγορο γύρο του με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο Σέρχιο Πέρεζ στην απέναντι πλευρά του γκαράζ ήταν 15ος, με τον Μεξικανό να χάνει λόγω προβλήματος ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο ρυθμός αγώνα των «ταύρων» δεν ήταν πειστικός.

