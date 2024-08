O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην ιστορική Μόντσα.

Με επεισοδιακό και απρόβλεπτο τρόπο ξεκίνησε το Grand Prix Ιταλίας, το 15ο στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1. H ηλιόλουστη πίστα της Μόντσα υποδέχθηκε τους κορυφαίους οδηγούς του πλανήτη, με την πρώτη διαδικασία των 60 λεπτών να έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός οδηγός δυσκολεύτηκε στα πρώτα λεπτά της διαδικασίας, ειδικά κατά το φρενάρισμα με πολλά χιλιόμετρα, όμως στο τέλος σημείωσε με τη μαλακή γόμα το 1:21,676. Δεύτερος στην κατάταξη ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να υπολείπεται 0,228 δλ του Φερστάπεν. Τρίτος, 0,013 δλ πιο πίσω ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, με τον Βρετανό να εστιάζει από νωρίς σε δοκιμές με πολλά καύσιμα.

Taking things to the Max 💪



Verstappen's fastest as the session approaches its end.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/zmxn7InL3j — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

Στην 4η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη SF-24 ενώ την πρώτη 5άδα συμπλήρωσε ο Βάλτερι Μπότας της Sauber με έναν εξαιρετικό χρόνο. Στην 6η θέση συναντάμε τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος βρέθηκε μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes.

To whom it may concern...@ValtteriBottas is quickest with 25 mins to go in FP1 ⏱️#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/UgAaw8QtTn — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

Στην 8η θέση ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Σέρχιο Πέρεζ με Red Bull και Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin. Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές μετά τα πρώτα 60 λεπτά δράσης στη Μόντσα και σίγουρα η δυναμική θα αλλάξει όσο προχωράμε στο τριήμερο.

We're back under way! 🙌



The session resumes with 37 minutes on the clock.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/TuJFCBYAM6 — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

Το FP1 διεκόπη στα πρώτα 15 λεπτά έπειτα από ατύχημα που είχε ο Κίμι Αντονέλι. Ο 18χρονος Ιταλός πήρε τη θέση του Τζορτζ Ράσελ στη Mercedes στη διαδικασία και μόλις στη δεύτερη προσπάθειά του είχε έξοδο στην τελευταία στροφή, ενώ στον πρώτο του γύρο είχε σημιώσει έναν πολύ καλό χρόνο. Ο Αντονέλι έχασε τον έλεγχο της W15 και κατέληξε με πολλά χιλιόμετρα στα προστατευτικά ελαστικά διαλύοντας το μονοθέσιο. Ευτυχώς, ο πολλά υποσχόμενος οδηγός δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό.

Antonelli into the wall! 💥



It's a high-speed spin into the barrier at Parabolica for the youngster, who reports over the radio that he's OK.



The red flags are out 🔴#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/aQQQPqjaeb August 30, 2024

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Στη διαδικασία αυτή οι οδηγοί θα κάνουν νέες προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 Grand Prix Ιταλίας

