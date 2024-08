Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το «ναό της ταχύτητας» στη Μόντσα της Ιταλίας.

Έπειτα από τον επεισοδιακό αγώνα στο Ζάντβορτ της Ολλανδίας με τη βροχή να φέρνει τα πάνω κάτω, η Formula 1 ετοιμάζεται για το Grand Prix Ιταλίας το επερχόμενο τριήμερο 30 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου. Δίχως διακοπή, το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί την ιστορική Μόντσα, το σπίτι της Ferrari, για τον τελευταίο αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους για το 2024.

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στη Μόντσα πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1950. Η πίστα χτίστηκε το 1922 και είχαν πραγματοποιηθεί πολλοί προπολεμικοί αγώνες. Ανά τα χρόνια έχουν τρέξει τεράστιοι θρύλοι των αγώνων ταχύτητας και αρκετοί έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή στη Μόντσα. Στη σημερινή της μορφή η πίστα έχει μήκος 5.793 μέτρα και αποτελείται από 11 στροφές. Λόγω των μεγάλων ευθειών τα μονοθέσια αναπτύσσουν ταχύτητες άνω των 350 χλμ/ώρα.

Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 53 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Ιταλίας έχουν οι Λιούις Χάμιλτον και Μίκαελ Σουμάχερ με 5 στο σύνολο. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Ρούμπενς Μπαρικέλο από το 2004 με χρόνο 1:21,046.

