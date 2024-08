Ο επικεφαλής μηχανικός της Williams Racing ανέλυσε όλες τις ζημιές που υπέστη το μονοθέσιο του Αμερικανού οδηγού της ομάδας.

Το μέλλον του Λόγκαν Σάρτζεντ στη Williams Racing δεν προδιαγράφεται ευοίωνο. Μετά το ατύχημα στις ελεύθερες δοκιμές του Σαββάτου, η διοίκηση της βρετανικής ομάδας φέρεται να εξετάζει την άμεση απομάκρυνση του 23χρονου Αμερικανού οδηγού.

Η FW46 προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις μπαριέρες και στη συνέχεια έπιασε φωτιά, με τον Σάρτζεντ να βγαίνει ευτυχώς γρήγορα και να αποφεύγει κάποιον τραυματισμό.

Το μονοθέσιο της Williams υπέστη εκτεταμένες ζημιές, όμως ευτυχώς το σασί σώθηκε και έτσι ο Αμερικανός οδηγός θα παραταχθεί κανονικά στο πίσω μέρος του grid. Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τον αρχιμηχανικό της ομάδας, Μπένι Χάουαρντ, να αναφέρει όλα τα εφεδρικά μέρη που έπρεπε να τοποθετηθούν.

Our Chief Mechanic, Benny Howard, provides an update on Logan’s car after yesterday’s incident 🛠️ pic.twitter.com/OofGqHUDBe