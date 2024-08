Ένα πολύ τρομακτικό ατύχημα είχε ο Αμερικανός οδηγός της Williams, o οποίος διέλυσε το μονοθέσιό του στις προστατευτικές μπαριέρες και προκάλεσε διακοπή στο FP3

Με το χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η ημέρα για τη Williams Racing και τον Λόγκαν Σάρτζεντ στο Ζάντβορτ για το Grand Prix Ολλανδίας. Ο Αμερικανός οδηγός είχε έξοδο στη στροφή 4 και προσέκρουσε με αρκετά χιλιόμετρα στις προστατευτικές μπαριέρες διαλύοντας την FW46 του.

Ο Σάρτζεντ είχε ξεκινήσει χρονομετρημένη προσπάθεια στο βρεγμένο Ζάντβορτ όταν έκανε ένα πολύ σημαντικό λάθος στην έξοδο της στροφής 3. Πατώντας στο κερμπ που είχε νερά, το μονοθέσιό του γλίστρησε, πάτησε στο γρασίδι και αποσταθεροποιήθηκε με αποτέλεσμα ο Αμερικανός να χάσει τον έλεγχο.

Sargeant was coming out of Turn 3 when he lost control and then clattered into the barriers #F1 #DutchGP pic.twitter.com/EMOIl4Y3C3