Το ατύχημα του Λόγκαν Σάρτζεντ στο GP Ολλανδίας προκάλεσε φήμες για άμεση αντικατάστασή του από τη Williams, με τον Τζέιμς Βόουλς να είναι έτοιμος να λάβει δραστικά μέτρα.

Το μέλλον του Λόγκαν Σάρτζεντ στη Formula 1 μοιάζει πλέον εξαιρετικά αβέβαιο, μετά το ατύχημα που είχε στο FP3 του GP Ολλανδίας. Ο Αμερικανός οδηγός έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, πυροδοτώντας ταυτόχρονα φήμες που τον θέλουν να αντικαθίσταται άμεσα, πριν καν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον δημοσιογράφο Έρικ βαν Χάρεν της ολλανδικής De Telegraaf, ο επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, έχει ήδη αποφασίσει την απομάκρυνση του Σάρτζεντ, καθώς η απόδοσή του κρίνεται ανεπαρκής.

Thanks to the hardworking marshals at track for getting Logan out of the car safely and clearing the track for the remainder of the session 🧡 pic.twitter.com/mtHiskxfZq