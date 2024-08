Δείτε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο την προσπάθεια των δύο οδηγών να κατακτήσουν την πρώτη θέση στο grid του Ζάντβορτ.

Την τέταρτη pole position της καριέρας του στη Formula 1 κατέκτησε ο Λάντο Νόρις στο Grand Prix Ολλανδίας. Και μάλιστα με επιβλητικό τρόπο, καθώς ο χρόνος του (1:09.673) ήταν κατά 3,5 δέκατα του δευτερολέπτου καλύτερος από αυτόν του Μαξ Φερστάπεν.

Η F1 δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με παράλληλα on board πλάνα από τα μονοθέσια της McLaren Racing και της Red Bull Racing, εμφανίζοντας συνεχώς τη διαφορά στο χρόνο των δύο οδηγών!

Top two in the championship, battling it out for pole! ⚔️



Watch how Lando and Max's laps unfolded to set the front row for the #DutchGP 👀#F1 pic.twitter.com/Bmrwaff2fC