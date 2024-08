Η εξαιρετική προσπάθεια του Ταϊλανδού οδηγού της Williams δεν θα μετρήσει, καθώς δέχθηκε μεγάλη ποινή λόγω τεχνικής παρατυπίας στο μονοθέσιό του.

Από το πίσω μέρος του grid θα εκκινήσει το Grand Prix Ολλανδίας ο Άλεξ Άλμπον. Ο οδηγός της Williams Racing πραγματοποίησε λαμπρή εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, καθώς κατάφερε να προκριθεί στο Q3. Στη μάχη που έκρινε την pole position, o Ταϊλανδός σημείωσε την 8η ταχύτερη επίδοση.

Παρά την πολύ καλή του εμφάνιση, ο Άλμπον δεν χάρηκε αυτό το αποτέλεσμα. Έπειτα από το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, η FW46 του Άλμπον δεν πέρασε τον τεχνικό έλεγχο της FIA.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε παρατυπία στο δάπεδο του μονοθεσίου, με τον έφορο της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού, Τζο Μπάουερ, να αναθέτει το ζήτημα στους αγωνοδίκες.

Καθώς πρόκειται για περίπτωση τεχνικής παράβασης, η ποινή που επιβλήθηκε στον Άλμπον ήταν η πιο αυστηρή, καθώς αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει πως αύριο θα εκκινήσει από την τελευταία θέση - ή από το pit-lane εφόσον η Williams το επιλέξει.

Από τη μεριά της, η βρετανική ομάδα δηλώνει απογοητευμένη με την ποινή και ανακοίνωσε πως θα διεξάγει έρευνα για τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό του Άλμπον από τις κατατακτήριες δοκιμές

Unfortunately, Alex has been disqualified from Qualifying today due to his floor body being outside the regulatory volume set by the FIA. We are incredibly disappointed with this outcome and will be carrying out a thorough investigation and will provide an update soon. pic.twitter.com/LjBrZZ1mML