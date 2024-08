Σε «εφιάλτη» εξελίσσεται το αγωνιστικό τριήμερο στο Ζάντβορτ για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος δέχθηκε από τους αγωνοδίκες ποινή 3 θέσεων στην εκκίνηση.

Κατά τη διάρκεια του Q1 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου στο Ζάντβορτ, ο Λιούις Χάμιλτον εμπόδισε τον Σέρχιο Πέρεζ ενώ ο Μεξικανός ήταν σε γρήγορο γύρο. Το συμβάν έγινε στη στροφή 9 και αμέσως έγινε αντιληπτό στη Διεύθυνση Αγώνα που το ανέφερε στους αγωνοδίκες.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της μάχης για την pole position, η FIA ανακοίνωσε πως οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή 3 θέσεων στην εκκίνηση του επόμενου αγώνα στον οποίο θα πάρει μέρος στον οδηγό της Mercedes-AMG .

Όπως αναφέρει το έγγραφο με το πόρισμα των αγωνοδικών, ο Χάμιλτον ήταν σε αργό γύρο και εκτός αγωνιστικής γραμμής στη στροφή 8. Βγαίνοντας όμως από τη στροφή 9, επιστρέφει στην αγωνιστική γραμμή και εμποδίζει ξεκάθαρα τον Πέρεζ, έχοντας παράλληλα ενημερωθεί πως ακολουθεί ο οδηγός της Red Bull Racing. Επιπλέον αναφέρεται πως ο Χάμιλτον θα μπορούσε να επιβραδύνει περισσότερο ώστε να μην παρεμποδίσει τον Πέρεζ.

@RobLMyers corner telling Perez to park up behind Hamilton pic.twitter.com/OLfu93fYQo