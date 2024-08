Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari πετάει «λευκή πετσέτα» στην Ολλανδία και εναποθέτει τις ελπίδες του στις μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Το Grand Prix Ολλανδίας της Formula 1 για το 2024 μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα τριήμερο μιζέριας για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα δεν έχει βρει ρυθμό στην πίστα του Ζάντβορτ και αυτό αποδείχθηκε στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν μόλις στην 6η θέση της κατάταξης στο Q3, με τη διαφορά του από τον poleman, Λαντο Νόρις, να είναι στα εννέα δέκατα του δευτερολέπτου. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Κάρλος Σάινθ δεν κατάφερε να προκριθεί στο Q3, μένοντας μόλις 11ος.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Σαρλ Λεκλέρ ρωτήθηκε για το αν είναι ευχαριστημένος με την επίδοσή του. Ο Μονεγάσκος απάντησε: «Έκανα έναν πολύ καλό γύρο, όμως μια 6η θέση δεν πρόκειται να με κάνει να χαμογελάσω. Δυσκολευόμαστε πολύ ως ομάδα. Λυπάμαι που έρχομαι εδώ στα μικρόφωνα και επαναλαμβάνω τα ίδια λέγοντας πως κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Τα έδωσα όλα και ως ομάδα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Έχουμε επίγνωση της κατάστασης και δουλεύουμε πάνω σε νέα εξαρτήματα που θα έρθουν σύντομα. Ελπίζω να μας βοηθήσουν όλα αυτά να πλησιάσουμε τα κορυφαία μονοθέσια. Τα εννέα δέκατα πάντως είναι πολλά».

