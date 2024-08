Χαρούμενος και παράλληλα απογοητευμένος ήταν ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τη μάχη της pole position στο Ζάντβορτ.

Για πρώτη φορά από την επιστροφή του Grand Prix Ολλανδίας στο πρόγραμμα της Formula 1 ο Μαξ Φερστάπεν δεν θα εκκινήσει τον αγώνα από την pole position. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing κατετάγη 2ος στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών στο Ζάντβορτ, τρία ολόκληρα δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον poleman, Λάντο Νόρις.

Ο Φερστάπεν δεν είχε το ρυθμό να απειλήσει τον Βρετανό της McLaren Racing και εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη διαφορά αλλά και το λόγο που χαμογελάει για τη 2η θέση: «Υστερούσαμε σε ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια των κατατακτηρίων. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα με τον άνεμο σήμερα. Σε κάθε γύρο με τις ριπές του ανέμου έχεις διαφορετική αίσθηση οπότε δεν μπορείς να έχεις κάποιο σημείο αναφοράς. Είμαι πολύ χαρούμενος με τη δεύτερη θέση, ειδικά μετά τη χθεσινή ημέρα, είναι ένα καλό αποτέλεσμα».

A front row start for Max in his home race tomorrow 👏



Both Bulls fighting from strong positions 💪



Result 🏁 NOR, Max, PIA, RUS, Checo, LEC, ALO, ALB, STR, GAS pic.twitter.com/10hhQfq9RI