Ο Πιέρ Γκασλί της Alpine F1 ήταν ταχύτερος στην τρίτη περίοδο δοκιμών της Formula 1 στο Ζάντβορτ όπου η δράση ήταν περιορισμένη λόγω του ατυχήματος του Σάρτζεντ.

Το Grand Prix Ολλανδίας, το 15ο της φετινής σεζόν της Formula 1 εξελίχθηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο για ομάδες και οδηγούς. Αρχικά η βροχή έκανε την εμφάνισή της με τις καιρικές συνθήκες να είναι πολύ κακές. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα για την ημέρα των κατατακτήριων, που ακολουθούν αργότερα μέσα στη μέρα και θα ορίσουν το grid του αυριανού αγώνα.

Ο δεύτερος λόγος που το FP3 εξελίχθηκε με τρόπο που δεν ήθελαν οι ομάδες ήταν η έλλειψη δράσης. Ενώ είχαν συμπληρωθεί 15 λεπτά στις τελευταίες ελεύθερες δοκιμές του τριημέρου, ο Λόγκαν Σάρτζεντ είχε μια τρομακτική έξοδο και προσέκρουσε με δύναμη και πολλή φόρα στις προστατευτικές μπαριέρες. Η ζημιά που προκλήθηκε στο μονοθέσιό του ήταν τεράστια και πιθανότατα δεν θα πάρει μέρος στις κατατακτήριες δοκιμές.

Sargeant was coming out of Turn 3 when he lost control and then clattered into the barriers #F1 #DutchGP pic.twitter.com/EMOIl4Y3C3 — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

Λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν στις προστατευτικές μπαριέρες, οι βοηθοί της πίστας έπρεπε να προβούν σε επιδιορθώσεις. Αυτό διήρκησε 40 λεπτά κι έτσι οι οδηγοί είχαν στο τέλος μόλις 2 λεπτά για να πάρουν την αίσθηση του βρόχινου Ζάντβορτ.

Για την ιστορία, ο Πιέρ Γκασλί της Alpine σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο 1:20,311 με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Δεύτερος ήταν ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas, o οποίος ήταν 0,139 δλ πίσω από τον Γάλλο. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Βάλτερι Μπότας της Sauber, ενώ τέταρτος ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren.

Big queue in the pit lane



Looks like we might get a couple of minutes track time 🙏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/M6geXTFeGr August 24, 2024

Συνολικά 18 οδηγοί σημείωσαν χρονομετρημένη επίδοση, με την πλειονότητά τους να το κάνουν στο τέλος του FP3. Αυτός είναι ο λόγος που συναντάμε τους Λιούις Χάμιλτον, Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν στις θέσεις 15, 16 και 17 της κατάταξης.

The drivers pour onto the track



Just time for one flying lap 💨#F1 #DutchGP pic.twitter.com/SKNt2E7zty — Formula 1 (@F1) August 24, 2024

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ολλανδίας. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:40 για να μπείτε σε κλίμα μάχης για την pole position.

Αποτελέσματα FP3 GP Ολλανδίας

Φωτογραφίες: Alpine media