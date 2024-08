Ο τρεις φορές πρωταθλητής της Formula 1 μιλά για την πρόκληση που αντιμετωπίζει η Red Bull ενόψει των αλλαγών κανονισμών και αφήνει ανοιχτό το μέλλον του.

Ο Μαξ Φερστάπεν, ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς της σύγχρονης Formula 1, θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Red Bull να παραμείνει κυρίαρχη μετά τις αλλαγές στους κανονισμούς το 2026. Παρά το μακροχρόνιο συμβόλαιό του με την ομάδα, ο Φερστάπεν φαίνεται να αναγνωρίζει ότι η διατήρηση της κορυφής δεν είναι δεδομένη.

Ο Φερστάπεν παραδέχτηκε ότι η Red Bull αντιμετωπίζει πλέον σημαντικές προκλήσεις, καθώς οι ανταγωνιστές, όπως η Mercedes, η McLaren και η Ferrari, έχουν ενισχυθεί σημαντικά και είναι αποφασισμένοι να ανατρέψουν την κυριαρχία της ομάδας. «Η απόδοση μας έχει πέσει το τελευταίο διάστημα και η διαφορά μας από τους ανταγωνιστές έχει μειωθεί. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να παραμείνουμε στην κορυφή», δήλωσε ο Φερστάπεν σε πρόσφατη συνέντευξη.

Η ανησυχία του Φερστάπεν σχετίζεται κυρίως με τις αλλαγές στους κανονισμούς το 2026, που θα εισάγουν νέα αυτοκίνητα και νέους κινητήρες, ενδεχομένως ανατρέποντας την ισορροπία δυνάμεων στο άθλημα. Αν και η Red Bull έχει ήδη ξεκινήσει τη δική της μονάδα παραγωγής κινητήρων, ο Φερστάπεν παραμένει επιφυλακτικός. «Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ομάδες που έχουν πολυετή εμπειρία στην κατασκευή κινητήρων. Έχουμε συγκεντρώσει σπουδαίους ανθρώπους, αλλά ο χρόνος θα δείξει αν μπορούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί», είπε ο Ολλανδός οδηγός.

