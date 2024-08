Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έχει επιλέξει την ομάδα στην οποία θέλει να πάει, αν αποφασίσει να φύγει από τη Red Bull Racing.

Οι φήμες στη Formula 1 είναι ένα καθημερινό φαινόμενο και στη σημερινή εποχή των social media διαδίδονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Πόσο μάλλον όταν το σπορ βρίσκεται στην καλοκαιρινή του ανάπαυλα και η αγωνιστική δράση αργεί να επιστρέψει.

Η τελευταία μεγάλη φήμη δεν είναι άλλη από τη συμφωνία ανάμεσα στην Aston Martin και τον Άντριαν Νιούι σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο. Το… κερασάκι στην τούρτα από το δημοσίευμα ήταν πως μετά τον θρυλικό τεχνικό η Aston Martin θέλει και τον Μαξ Φερστάπεν για το 2026 ώστε να δημιουργήσει μια νέα «Super Team» στη Formula 1.

Which has been Max's best Pole so far in 2024? 💜💪#F1 || @Max33Verstappen 🦁 pic.twitter.com/YOPDmGNHYE