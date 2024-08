Ο ιταλικός Τύπος γράφει ότι η βρετανική ομάδα είναι ετοιμη να πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες προσθήκες της ιστορίας της.

Το ερώτημα γύρω από το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Άντριαν Νιούι στη Formula 1 ενδέχεται πλέον να έχει απάντηση. Σύμφωνα με το ιταλικό περιοδικό Autosprint, o διάσημος και κορυφαίος τεχνικός επέλεξε την Aston Martin ως την ομάδα στην οποία θέλει να ενταχθεί.

Εδώ και μερικούς μήνες γνωρίζουμε ήδη πως ο 65χρονος θα αποχωρήσει από τη Red Bull Racing και ήδη έχει σταματήσει η ενασχόλησή του με την αγωνιστική ομάδα. Πολλοί ήταν οι… μνηστήρες του Νιούι, μεταξύ αυτών η Ferrari, όμως όπως αναφέρουν οι Ιταλοί η καλύτερη επιλογή για το μέλλον του είναι η Aston Martin.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα η ανακοίνωση απόκτησης του Νιούι αναμένεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ο λόγος που δεν μπορεί να ανακοινωθεί το «ιστορικό» deal μεταξύ των δύο πλευρών νωρίτερα, είναι επειδή δεν το επιτρέπουν όροι στο συμβόλαιο του Βρετανού με τη Red Bull Racing.

Η ένταξη του Νιούι στο δυναμικό της Aston Martin θα είναι ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως οι «πράσινοι» έχουν στόχο μόνο τις επιτυχίες. Πέρα από τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο Σίλβερστον, το 2026 θα ξεκινήσει η συνεργασία της με τη Honda, η οποία έχει κατακτήσει τα τελευταία τρία πρωταθλήματα στη Formula 1 και γνωρίζει καλά ο Νιούι.

