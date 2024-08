Η ιστορική νίκη των Ιταλών στο μεγαλύτερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έγινε ντοκιμαντέρ και είναι η ιδανική επιλογή για να δείτε στις διακοπές.

Η επιστροφή της Ferrari στα «μεγάλα σαλόνια» των αγώνων αντοχής έχει συνδυαστεί με τεράστιες επιτυχίες. Οι Ιταλοί αγωνίζονται στην κατηγορία Hypercar των WEC και έχει πετύχει δύο νίκες. Μπορεί να φαίνονται λίγες, ωστόσο έχουν επιτευχθεί στο μεγαλύτερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Ο φετινός αγώνας ήταν καθηλωτικός και είχε μάχες μέχρι και τον τελευταίο γύρο. Η Ferrari έδωσε σκληρή μάχη για 24 ώρες έναντι των Toyota, Porsche και Cadillac και έφτασε στη δεύτερη διαδοχική της νίκη μπροστά σε περισσότερους από 300.000 θεατές.

The best way to start your weekend is watching some of our Le Mans overtakes 😎#FerrariHypercar #Ferrari499P #WEC pic.twitter.com/fOLiF7X31k