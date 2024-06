Η Ferrari AF-Corse ήταν η ομάδα που ξεχώρισε περισσότερο από όλες κερδίζοντας τις 24 Ώρες Λε Μαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε έναν μαραθώνιο δίχως τέλος.

Οι φετινές 24 Ώρες Λε Μαν αποδείχθηκαν όχι μόνο δύσκολες αλλά έμοιαζαν με σενάριο επιστημονικής φαντασίας βγαλμένο από το Χόλιγουντ. Ο τέταρτος αγώνας του WEC στο 2024 ήταν ο πιο περιπετειώδης, αγωνιώδης και ανατρεπτικός, με τη βροχή να κάνει συχνά-πυκνά την εμφάνισή της ανεβάζοντας κατακόρυφα τον πήχη δυσκολίας.

Νικητές έπειτα από 310 γύρους ήταν οι Μιγκέλ Μολίνα, Νίκλας Νίλσεν και Αντόνιο Φουόκο με τη #50 Ferrari 499P. Το πλήρωμα άντεξε στο χάος του αγώνα που είχε τεράστιες ανατροπές και ανακατατάξεις σε κάθε ώρα του ενώ είχαν μάλιστα και τρεις διαφορετικές ποινές.

Διαβάστε επίσης: Τι έγινε στις πρώτες ώρες των 24 Ωρών Λε Μαν

Διαβάστε επίσης: Τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας στις 24 Ώρες Λε Μαν

Στο τέλος του αγώνα έπρεπε να κάνουν τεράστια εξοικονόμηση καυσίμου και να βγάλουν ένα πολύ μεγάλο σε διάρκεια stint ώστε να φτάσουν στον πρώτο τους φετινό θρίαμβο. Περνώντας τη γραμμή του τερματισμού υπό καταρρακτώδη βροχή στην 1η θέση έδωσαν στη Ferrari την 11η νίκη στην ιστορία της στο Λε Μαν προκαλώντας συγκίνηση. Μέχρι τον τερματισμό έχαναν ανά γύρο μέχρι και 5 δευτερόλεπτα ώστε να φτάσουν σε ένα ιστορικό επίτευγμα.

A RACE FOR THE AGES! The chequered flag falls on the 92nd 24 Hours of Le Mans. 🏁🇫🇷#WEC #LeMans24 #Rolex pic.twitter.com/R0l0hVFsot — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 16, 2024

Στη 2η θέση και 14 δευτερόλεπτα πίσω τερμάτισε το #7 Toyota GR010 των Καμούι Κομπαγιάσι, Χοσέ Μαρία Λόπεζ και Νικ Ντε Βρις, οι οποίοι σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού τους πιστεύουν πως μπορούσαν να κερδίσουν. Το πλήρωμα του #7 εκκίνησε από την τελευταία θέση στην κατηγορία Hypercar, τα έκανε όλα τέλεια, όμως η τύχη δεν ήταν με το μέρος τους. Προβλήματα στα ηλεκτρικά και δύο κλαταρίσματα τους έφεραν σε μειονεκτική θέση στη μάχη της νίκης.

Στην 3η θέση έπειτα από μία επίσης τρομερή εμφάνιση τερμάτισαν οι Αντόνιο Τζοβινάτζι, Τζέιμς Καλάντο και Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι με τη #51 Ferrari 499P. Οι νικητές του Λε Μαν το 2023 συμπλήρωσαν το βάθρο για την ιταλική ομάδα δίνοντάς της το 1-3. Μάλιστα τερμάτισαν 1,1 δευτερόλεπτα μπροστά από τη #6 Porsche Penske Motorsport των Αντρέ Λότερερ, Λόρενς Βανθούρ και Κέβιν Έστρε. Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας έχασαν έδαφος στο πρωτάθλημα όμως πήραν πολύτιμους βαθμούς και διεκδίκησαν μέχρι τέλους τη νίκη.

Στην 5η θέση του αγώνα βρέθηκε το #8 Toyota των Μπρέντον Χάρτλεϊ, Σεμπαστιέν Μπουεμί και Ρίο Χιρακάβα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές είδαν την τύχη να τους γυρνάει την πόρτα την 23η ώρα όταν δέχθηκαν ένα χτύπημα από τη #51 Ferrari και έχασαν 45 δευτερόλεπτα. Εάν είχαν κάνει το προσπέρασμα θα έβαζαν εκείνοι πλώρη για τη νίκη.

Madness in the pits as rain hits again! 🤯



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu.#WEC LeMans24 pic.twitter.com/ZDAwQx07i5 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 16, 2024

Στην 6η θέση της κατάταξης τερμάτισε η #5 Porsche 963 κάνοντας μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στους τελευταίους γύρους κερδίζοντας 4 θέσεις. Στα τελευταία λεπτά ξεπέρασε το #2 Cadillac V-Series.R που ήταν στην πρωτοπορία του αγώνα με 3 ώρες για το τέλος του. Οι δύο Porsche της Jota Sport πήραν τερματισμό στις θέσεις 8 και 9, κατακτώντας ένα φοβερό αποτέλεσμα για τη βρετανική ιδιωτική ομάδα. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η #63 Lamborghini SC63 η οποία σημείωσε τον πρώτο τερματισμό για την ιταλική μάρκα στην ιστορία της στο Λε Μαν.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από τις πολλές ανατροπές που είχε, κυρίως λόγω της βροχής που έκανε συνεχώς την εμφάνισή της. Τις πρωινές ώρες καταιγίδα έπληξε την πόλη του Λε Μαν, συμπεριλαμβανομένης της πίστας και ως αποτέλεσμα είχαμε καθεστώς Αυτοκινήτου Ασφαλείας για περισσότερες από 4 ώρες.

Επιπλέον σημειώθηκε ένα ιστορικό ρεκόρ στα χρονικά του αγώνα. Για πρώτη φορά στα χρονικά πάνω από ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο τερμάτισε στον ίδιο γύρο με τον νικητή του αγώνα. Φέτος είχαμε 9 διαφορετικά αγωνιστικά να συμπληρώνουν το μέγιστο αριθμό γύρων, συμπεριλαμβανομένου του νικητή. Τον αγώνα τερμάτισαν 46 από τα 62 αγωνιστικά που πήραν μέρος σε όλες τις κατηγορίες.

Sébastien Buemi moves the #8 Toyota into second place. 🙌



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/cwpxgDAG0o — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 16, 2024

Στην κατηγορία LMP2 είδαμε τρομερές μονομαχίες και τη νίκη να κρίνεται στο τέλος. Με έξυπνη στρατηγική τις τελευταίες ώρες που ξεκίνησε η βροχή, η United Autosports με τους Όλιβερ Τζάρβις, Νόλαν Σίγκελ και Μπιγιόι Γκραγκ κατέκτησε τη νίκη με μια σπουδαία εμφάνιση. Από την 5η θέση τις τελευταίες ώρες κατάφερε να ανέβει στην κορυφή και να πάρει τη νίκη.

Στη 2η θέση βρέθηκε το #34 Oreca 07 της Inter Europol, της ομάδας που κέρδισε το Λε Μαν την περασμένη χρονιά. Η διαφορά τους από την κορυφή ήταν μόλις 18,8 δευτερόλεπτα. Στην 3η θέση τερμάτισε το #28 πρωτότυπο της IDEC Sport.

United Autosport is your LMP2 WINNER at the 24 Hours of Le Mans!! 🏆🇫🇷#WEC #LeMans24 @UnitedAutosport pic.twitter.com/QQFG2vANsY — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 16, 2024

Στην κατηγορία LMGT3 είδαμε για μία ακόμη φορά μια φανταστική μάχη για τη νίκη. Αυτή τη φορά διεκδικητές του ψηλότερου σκαλιού στο βάθρο ήταν ένα φαβορί και ένα αουτσάιντερ. Εν τέλει τη νίκη πήρε η #91 Porsche 911 GT3 της Manthey EMA των Ρίχαρντ Λιτς, Γιουσού Σαχίν και Μόρις Σούρινγκ οι οποίοι μαζί με τη νίκη έπιασαν την κορυφή στη βαθμολογία.

Στη 2η θέση στην κατηγορία πήρε η #31 BMW Μ4 GT3 της Team WRT, οι οποίοι έχασαν έδαφος τις τελευταίες ώρες και τερμάτισαν 1 γύρο μακριά από την κορυφή. Το βάθρο συμπλήρωσε η #88 Ford Mustang GT3 της Proton Competition, στην πρώτη της εμφάνιση με το αμερικανικό αγωνιστικό στο Λε Μαν.

Manthey EMA claim LMGT3 VICTORY at the 24 Hours of Le Mans!!! 🏆🇫🇷#WEC #LeMans24 #Porsche pic.twitter.com/TtUdnBFS51 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 16, 2024

Η δράση στο WEC συνεχίζεται στις 12-14 Ιουλίου με τις 6 Ώρες του Σάο Πάολο στη Βραζιλία.

Αποτελέσματα 24 Ώρες Λε Μαν

Φωτογραφίες: Ferrari