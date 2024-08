Ο Ενέα Μπαστιανίνι της Ducati Corse ήταν ο πρωταγωνιστής στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στο Σίλβερστον, παίρνοντας μια άνετη νίκη

Ο Αγώνας Σπριντ του MotoGP για το Grand Prix Μ. Βρετανίας, το δέκατο της σεζόν, είχε έναν νέο νικητή. Ο Ενέα Μπαστιανίνι στον αγώνα των 10 γύρων κατάφερε με μια εξαιρετική εμφάνιση να περάσει τη γραμμή του τερματισμού από την 1η θέση και κατέκτησε την πρώτη του νίκη σε σπριντ του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο Ιταλός ήταν πολύ δυνατός και κατάφερε να αφήσει πίσω του τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, o οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση που του έδωσε σημαντική ώθηση στο πρωτάθλημα αναβατών. Τρίτος ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia Racing, o οποίος δεν κατάφερε να μετουσιώσει την pole σε νίκη.

Από τον αγώνα εγκατέλειψε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια. Ο Ιταλός είχε πτώση στη στροφή 4 του 5ου γύρου και είδε τη διαφορά του στη βαθμολογία να πέφτει μόλις στον 1 βαθμό από τον Μαρτίν. Πτώση είχε και ο Μαρκ Μάρκεθ ενώ ήταν στην 4η θέση.

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση, ο Χόρχε Μαρτίν εκτέλεσε την πιο έξυπνη στρατηγική και πήρε την πρωτοπορία μετά από μόλις δύο στροφές. Πίσω του ήταν ο Μπαστιανίνι και ο Εσπαργκαρό ακολουθούσε μπροστά από τον Μπανάια. Πιο πίσω υπήρξε σύγκρουσε μεταξύ των Μορμπιντέλι και Μπετζέκι, με τον πρώτο να φαίνεται να έχει τραυματιστεί.

Στο δεύτερο γύρο ο Μ. Μάρκεθ κέρδισε δύο θέσεις από τους Ακόστα και Μπίντερ οι οποίοι είχαν επαφή στη στροφή 3. Μπροστά, ο Μαρτίν δεν μπορούσε να ξεφύγει από τους διώκτες του.

Ο Μπαστιανίνι έπαιζε το παιχνίδι της υπομονής όντας κολλημένος πίσω από τον Μαρτίν στα πρώτα στάδια του αγώνα. Οι Εσπαργκαρό και Μπανάια ήταν πολύ κοντά τους και έτοιμοι να εκμεταλλευτούν το οποιοδήποτε λάθος.

Στον 5ο γύρο ο αγώνας άλλαξεγια τα καλά. Έπειτα από την επίτευξη του ταχύτερου γύρου του Αγώνα Σπριντ, ο Πέκο Μπανάια είχε πτώση στη στροφή 4 και τέθηκε εκτός μάχης. Αυτή ήταν η τέταρτη εγκατάλειψή του στα τελευταία επτά σπριντ της σεζόν.

Έτσι η μάχη για τη νίκη ήταν ανάμεσα σε τρεις αναβάτες: Χόρχε Μαρτίν, Ενέα Μπαστιανίνι και Αλέιξ Εσπαργκαρό, με 5 γύρους για το τέλος.

BAGNAIA BLUNDERS 🤯@PeccoBagnaia has crashed out just as he was beginning to close in! 💥#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/VXDWhyPmms — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 3, 2024

Στον 6ο γύρο ξεκίνησε την επίθεσή του ο Μπαστιανίνι, με την πρώτη προσπάθεια στη στροφή Κοπς να είναι ανεπιτυχής. Όμως στην ευθεία Χάνγκαρ λίγα μέτρα μετά πήρε το slipstream από τον Μαρτίν και την πρωτοπορία του αγώνα.

Με τρεις γύρους για το τέλος του Αγώνα Σπριντ ο Μπαστιανίνι είχε διαφορά μισού δευτερολέπτου από τον Μαρτίν, ενώ ο Εσπαργκαρό ήταν κολλημένος πίσω από τον συμπατριώτη του. Στο τέλος του 8ου γύρου ο Μαρκ Μάρκεθ είχε πτώση στη στροφή 16 ενώ ήταν στην 4η θέση και μάλιστα με άνεση.

Μπαίνοντας στο 10ο και τελευταίο γύρο του Αγώνα Σπριντ, ο Μπαστιανίνι είχε μια άνετη διαφορά από τους αντιπάλους του. Με μία εξαιρετική εμφάνιση, πέρασε 1ος τη γραμμή του τερματισμού και κατέκτησε την πρώτη του νίκη σε σπριντ του MotoGP.

Ο Χόρχε Μαρτίν τερμάτισε 2ος και δεν κατάφερε να περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας αναβατών. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό τερμάτισε 3ος, ενώ τη βαθμολογούμενη 9άδα συμπλήρωσαν οι: Μπραντ Μπίντερ, Πέδρο Ακόστα, Α. Μάρκεθ, Τζακ Μίλερ, Μάβερικ Βινιάλες και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο.

Το Grand Prix της Κυριακής είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα Αγώνα Σπριντ GP Μ. Βρετανίας

Φωτογραφίες: Ducati