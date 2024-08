Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ.) εγκαινιάζει μία πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα δημόσιας υγείας και οδικής ασφάλειας.

Από τις αρχές Ιουλίου, ο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ. έχει ξεκινήσει μια νέα καμπάνια με ραδιοφωνικά μηνύματα που επικεντρώνονται στη δημόσια υγεία, την οδική ασφάλεια και την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας στα αστικά δίκτυα. Αυτά τα μηνύματα, αν και αρχικά μεταδίδονται πιλοτικά σε περιορισμένο δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών του Λεκανοπεδίου, έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν το ευρύ κοινό για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ζωή.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ. να συμμετέχει ενεργά στη ζωή της κοινωνίας με δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Σχεδιάζεται να επεκταθεί με περισσότερα μηνύματα και να περιλάβει όχι μόνο ραδιοφωνικούς, αλλά και τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, μέσα στην επόμενη τριετία.

Οι πρώτες αντιδράσεις από το κοινό είναι θετικές και ο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ. ελπίζει ότι με την επέκταση της καμπάνιας, τα μηνύματα θα φτάσουν σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους, συμβάλλοντας στην βελτίωση της δημόσιας υγείας και της οδικής ασφάλειας στην καθημερινότητά μας.

Ακούστε παρακάτω -αν δεν τα έχετε ήδη πετύχει σε κάποιο σταθμό- τα ραδιοφωνικά μηνύματα του ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ.

Σποτ 1

Σποτ 2

Σποτ 3

Σποτ 4

Φωτογραφίες: ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ.