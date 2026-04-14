Nissan Juke: Ο γενάρχης των B-SUV επιστρέφει και μπαίνει στην πρίζα

Η τρίτη γενιά του εμβληματικού crossover της Nissan είναι αμιγώς ηλεκτρική, παραμένει ξεχωριστή και υιοθετεί τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα στην κατηγορία.

Η Nissan επέλεξε το Nissan Vision Event στην Ιαπωνία για να γράψει το επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορίας που ξεκίνησε το 2010. Το νέο Nissan Juke αποκαλύφθηκε στην τρίτη του γενιά και η είδηση δεν είναι απλώς η ανανέωση ενός επιτυχημένου crossover, αλλά ο πλήρης μετασχηματισμός του σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Με 1,5 εκατομμύριο πωλήσεις στην Ευρώπη, το Nissan Juke καλείται τώρα να ηγηθεί της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της μάρκας, βασιζόμενο στην πλατφόρμα CMF-EV και μεταφέροντας την παραγωγή του στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο Ambition 2030 της Nissan, το οποίο στοχεύει στην πλήρη ανθρακική ουδετερότητα. Παρά την ηλεκτρική στροφή, η Nissan διατηρεί έναν ρεαλιστικό δίαυλο επικοινωνίας με το κοινό που δεν είναι έτοιμο για την πλήρη μετάβαση, αναβαθμίζοντας την τεχνολογία e-POWER για τα Nissan Qashqai και Nissan Juke Hybrid. Αυτό το διπλό ταμπλό δείχνει μια μάρκα που πατάει γερά στο παρόν, ενώ προετοιμάζει το έδαφος για την άνοιξη του 2027, όταν και θα ξεκινήσει η εμπορική πορεία του νέου EV.

Tο «στοίχημα» της ξεχωριστής εμφάνισης

Η αισθητική του νέου Nissan Juke EV αποτελεί μια σπουδή στην «πολυγωνική» σχεδίαση, αντλώντας ξεκάθαρη έμπνευση από το πρωτότυπο Hyper Punk που είδαμε το 2023. Οι αιχμηρές γωνίες, οι έντονοι όγκοι και η ιδιαίτερη φωτιστική υπογραφή στο εμπρός και πίσω μέρος δημιουργούν ένα σύνολο που σίγουρα δεν περνά αδιάφορο. Πρόκειται για μια εμφάνιση που μάλλον δεν θα πετύχει καθολική αποδοχή μέσω της κλασικής ομορφιάς, αλλά για μια τολμηρή -και πολύ ενδιαφέρουσα- δήλωση διαφορετικότητας που συνεχίζει την παράδοση του «αιρετικού» χαρακτήρα που εισήγαγε η πρώτη γενιά του μοντέλου.

Το αμάξωμα παραμένει μυώδες, με τους μεγάλους τροχούς και τους κοντούς προβόλους να του δίνουν μια δυναμική στάση στο δρόμο. Σύμφωνα με την Κλιόνα Λάιονς, Αντιπρόεδρο Προϊόντος της Nissan AMIEO, «Το Juke αφορούσε πάντα τον τολμηρό σχεδιασμό και την αμφισβήτηση των κανόνων. Φέρνοντας αυτό το πνεύμα στην ηλεκτρική εποχή, προσφέρουμε κάτι πραγματικά μοναδικό στην κατηγορία των συμπαγών crossover. Το νέο Juke EV συνδυάζει την προσωπικότητα με την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, καθιστώντας το μια συναρπαστική επιλογή για μια νέα γενιά οδηγών».

Πλατφόρμα CMF-EV

Κάτω από το τολμηρό σχήμα κρύβεται η πλατφόρμα CMF-EV, η οποία επιτρέπει στο νέο Nissan Juke να μοιράζεται τεχνολογία με το Nissan Leaf. Αν και οι επίσημες προδιαγραφές θα οριστικοποιηθούν κοντά στην έναρξη της παραγωγής, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο εκδόσεις μπαταριών, 52 kWh και 75 kWh, με την κορυφαία έκδοση να υπόσχεται αυτονομία που αγγίζει τα 622 χιλιόμετρα. Η κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, με τον ηλεκτροκινητήρα να αποδίδει έως και 215 ίππους στην ισχυρότερη εκδοχή του.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που φέρνει η νέα γενιά είναι η τεχνολογία Vehicle-to-Grid (V2G), που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επιστρέφει ενέργεια στο δίκτυο. Ο Μαξιμιλιάνο Μεσίνα, Πρόεδρος της Nissan AMIEO, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του μοντέλου: «Η Ευρώπη είναι μια αγορά-κλειδί για τη στρατηγική εξηλεκτρισμού της Nissan. Με το νέο Juke EV, δεν προσθέτουμε απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό όχημα στην γκάμα μας· επαναπροσδιορίζουμε ένα εμβληματικό μοντέλο για μια νέα εποχή. Αυτό το μοντέλο αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας για καινοτομία και της αφοσίωσής μας στην ικανοποίηση των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών μας».

Η στρατηγική σημασία του Sunderland

Η παραγωγή του νέου Nissan Juke στο Sunderland αποτελεί μέρος μιας επένδυσης δισεκατομμυρίων λιρών, η οποία περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός gigafactory για μπαταρίες. Με αυτόν τον τρόπο, η Nissan θωρακίζει την παραγωγική της βάση στη Γηραιά Ήπειρο, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζει την έλευση των νέων Nissan Micra και Nissan Ariya. Η μάρκα φαίνεται να επενδύει στην καθετοποίηση της παραγωγής για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αναφερόμενος στη συνολική στρατηγική της εταιρείας, ο Λεόν Ντόρσερς, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Nissan AMIEO, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να παρέχουμε ένα ηλεκτροκίνητο σύστημα κίνησης για κάθε τύπο πελάτη. Η εισαγωγή του αμιγώς ηλεκτρικού Juke, παράλληλα με τα υπάρχοντα μοντέλα e-POWER και hybrid, διασφαλίζει ότι η Nissan παραμένει στην πρώτη γραμμή της αυτοκινητικής μετάβασης στην Ευρώπη». Οι δοκιμαστικές γραμμές παραγωγής στο Sunderland ξεκινούν τις επόμενες εβδομάδες, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την άνοιξη του 2027.