Λίγες εβδομάδες πριν τον αγώνα της Formula 1 στο Μαϊάμι η FIA προχώρησε σε απαγόρευση ενός τρικ που εφάρμοζαν οι ομάδες με κινητήρες Mercedes και RBPT Ford.

Η FIA προχώρησε στην πρώτη παρέμβαση σημαντική παρέμβαση στους κανονισμούς της Formula 1 του 2026. Σύμφωνα με το The Race, η παγκόσμια ομοσπονδία, μέσω τεχνικής οδηγίας που έστειλε στις ομάδες έβαλε τέλος σε ένα τεχνικό «παράθυρο» που εκμεταλλεύονταν οι ομάδες με Mercedes και RBPT Ford στις κατατακτήριες δοκιμές.

Πρόκειται για μια λεπτομέρεια στους κανονισμούς που επέτρεπε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, την παράκαμψη του υποχρεωτικού περιορισμού ισχύος στο τέλος ενός γύρου, προσφέροντας ένα μικρό αλλά υπαρκτό πλεονέκτημα.

Πώς λειτουργούσε το «κόλπο»

Στους κανονισμούς του 2026, όταν ένα μονοθέσιο ολοκληρώνει έναν γρήγορο γύρο, η ισχύς από το υβριδικό σύστημα (MGU-K) πρέπει να μειώνεται σταδιακά πριν τη γραμμή τερματισμού Υπάρχει η υποχρέωση «ramp down», δηλαδή σταδιακή μείωση της ισχύος κατά περίπου 50 kW ανά δευτερόλεπτο, ώστε να αποφεύγονται απότομα φορτία στο σύστημα.

Ωστόσο, ορισμένες ομάδες βρήκαν έναν τρόπο να παρακάμψουν αυτόν τον περιορισμό. Αντί να μειώνουν την ισχύ, διατηρούσαν τη μέγιστη παροχή ενέργειας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πρόσκαιρο πλεονέκτημα της τάξης των 50 έως και 100 kW στο τέλος του γύρου κατατακτηρίων. Αυτή η διαφορά μεταφράζεται σε μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου σε χρόνο, αλλά σε επίπεδο κατατακτηρίων μπορεί να είναι καθοριστική.

Το τρικ, το οποίο εκμεταλλεύονταν Mercedes και RBPT βασιζόταν σε μια πρόβλεψη των κανονισμών που επιτρέπει την απενεργοποίηση της MGU-K σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος, για λόγους προστασίας του κινητήρα. Αυτή η λειτουργία, γνωστή ως «continuous offset», προοριζόταν αποκλειστικά για έκτακτες συνθήκες. Αν ενεργοποιούνταν, το σύστημα έμπαινε σε κατάσταση ασφαλείας και στη συνέχεια δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξανά για 60 δευτερόλεπτα.

Οι ομάδες όμως διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να ενεργοποιήσουν αυτή τη διαδικασία στο τέλος ενός γύρου κατατακτηρίων, αποφεύγοντας έτσι την υποχρεωτική μείωση ισχύος.

Η FIA έδρασε μετά από αντιδράσεις

Μετά από συζητήσεις με τις ομάδες και ενστάσεις από ομάδες μεταξύ αυτών και η Scuderia Ferrari, η FIA αποφάσισε να ξεκαθαρίσει τη χρήση του συγκεκριμένου συστήματος. Σύμφωνα με τη νέα τεχνική οδηγία, η απενεργοποίηση του MGU-K θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις πραγματικού τεχνικού προβλήματος και όχι ως μέσο βελτίωσης απόδοσης.

Η κίνηση αυτή είναι ένδειξη πως η FIA θέλει να παρέμβει σε κομμάτια των κανονισμών που εκμεταλλεύονται οι ομάδες προς όφελός τους. Επιπλέον είναι ακόμη μια απόδειξη πως τα «παράθυρα» που βρίσκουν οι ομάδες είναι αποτέλεσμα της νεότητας των νέων τεχνικών κανονισμών.

