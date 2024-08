Η γερμανική φίρμα θα εντάξει στο δυναμικό της ένα από τα κορυφαία στελέχη στη χρυσή εποχή της Red Bull Racing των τελευταίων ετών.

Μπορεί να έχει μπει… φρένο στην αγωνιστική δράση στη Formula 1 λόγω της καλοκαιρινής διακοπής, ωστόσο οι εξωαγωνιστικές εξελίξεις «τρέχουν» με τέρμα το γκάζι. Η Red Bull Racing ανακοίνωσε ο αγωνιστικός της διευθυντής, Τζόναθαν Ουίτλι θα αποχωρήσει στα τέλη της σεζόν για να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής της Audi F1 από το 2026.

O Βρετανός έγινε μέλος των «ταύρων» το 2006 όταν ήταν επικεφαλής μηχανολογίας της Renault. Έπειτα έγινε ο Team Manager της Red Bull Racing και εν συνεχεία ανέλαβε το ρόλο του αγωνιστικού διευθυντή τον οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα. Υπό τη μαεστρία του Κρίστιαν Χόρνερ, κατάφερε να αναδειχθεί ως ένα από τα πιο κομβικά στελέχη στις επιτυχίες της ομάδας του Μίλτον Κινς.

BREAKING: Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley to leave the team to become Team Principal of the Audi F1 project#F1 pic.twitter.com/pO6Gzv5DpT