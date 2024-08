Ο πιο γρήγορος αγώνας στο καλεντάρι του WRC προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα ακόμα και στο shakedown.

Με τις επίσημες δοκιμές, το λεγόμενο shakedown, άρχισε η δράση στο Ράλλυ Φινλανδίας. Παρότι γίνεται σε χωμάτινες επιφάνειες, ο συγκεκριμένος αγώνας είναι ο πιο γρήγορος στο καλεντάρι του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Την Πέμπτη οι οδηγοί συμμετείχαν στο shakedown στην ειδική Ρουουχιμάκι που προσφέρει στους θεατές εντυπωσιακά άλματα των αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Στο πρώτο πέρασμα τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Κάλε Ροβάνπερα (Toyota Gazoo Racing) με 2:17.2 και στο δεύτερο ο Εσαπέκα Λάπι (Hyundai Motorsport) με 2:15.4.

Το βράδυ της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια ειδική διαδρομή μήκους 3,5 χλμ, ενώ το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει 9 ειδικές διαδρομές.

🇫🇮 Back in action for shakedown on his home event, but there's one stage in particular this weekend that @EsapekkaLappi is looking forward to. 😁#RallyFinland #WRC pic.twitter.com/QAM6u26g3M