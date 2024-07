Το επερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά και δωρεάν τον αγώνα της Formula 1 στο Βέλγιο.

Με τη δράση στο τελευταίο Grand Prix να είναι για… Όσκαρ, η Formula 1 με επτά διαφορετικούς νικητές σε 13 αγώνες φέτος, βρίσκεται στα καλύτερά της. Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να έχει κερδίσει 7 αγώνες και να προηγείται στο πρωτάθλημα με διαφορά 76 βαθμών από τον δεύτερο Λάντο Νόρις, αλλά η τελευταία του νίκη ήταν τον Ιούνιο, στην Ισπανία. Από την αρχή της σεζόν, έχουν πάρει από μία νίκη οι οδηγοί της Ferrari, Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ, οι οδηγοί της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον και οι οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

H McLaren έχει το ταχύτερο μονοθέσιο αυτή τη στιγμή και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει και στο Σπα, κόντρα στη Mercedes, που ανεβαίνει, και τη Ferrari, που σταθεροποιείται. Την ίδια στιγμή στην πρωταθλήτρια Red Bull Racing, η ένταση μεγαλώνει με τον Φερστάπεν να έχει συνεχώς νεύρα και τον Πέρεζ, να κάνει συνεχώς λάθη. Η μάχη προβλέπεται συναρπαστική.

The 2024 winners club has inducted a new member 🤩 #F1 pic.twitter.com/ukQtqgIRsi

Το 14ο φετινό Grand Prix, που θα διεξαχθεί στην ιστορική πίστα του Σπα Φρανκοσάμπ, είναι το 68ο Βελγικό Grand Prix και οι 56 αγώνες έχουν διεξαχθεί σ’ αυτή την πίστα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε μήκος διαδρομή του πρωταθλήματος (7.004 μέτρα) και ταυτόχρονα για την αγαπημένη των περισσοτέρων οδηγών, καθώς θέτει μια απαιτητική οδηγική πρόκληση.

The action comes thick and fast, we're off to Spa 😍🇧🇪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/VL3fOak9Am