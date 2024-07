Με την πλάτη στον τοίχο ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, καθώς είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να πάρει ποινή για το Grand Prix Βελγίου.

Οι ελπίδες του Μαξ Φερστάπεν να επιστρέψει στις νίκες φαίνεται πως μειώνονται δραματικά. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής μετρά τρεις συνεχόμενους αγώνες στους οποίους δεν έχει ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί τρία ολόκληρα χρόνια.

Ο οδηγός της Red Bull Racing αναμένεται να πάρει ποινή στη θέση εκκίνησής του στο επερχόμενο Grand Prix Βελγίου. Σύμφωνα με το racingnews365, η αυστριακή ομάδα έχει αποφασίσει να φορέσει φρέσκο κινητήρα εσωτερικής καύσης στην RB20 του Ολλανδού, ο οποίος θα είναι ο υπ’ αριθμόν 5 στη σεζόν.

Ο Φερστάπεν έχει ήδη χρησιμοποιήσει το ανώτατο όριο εξαρτημάτων στη μονάδα ισχύος του στους 13 πρώτους αγώνες και η ποινή ήταν αναπόφευκτη. Σε περίπτωση που το παραπάνω επιβεβαιωθεί ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα πάρει ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση του GP Βελγίου. Σε περίπτωση που αλλάξει εξ’ ολοκλήρου τη μονάδα ισχύος του, θα μετακινηθεί αυτόματα στο τέλος του grid.

Το Grand Prix Βελγίου που θα πραγματοποιηθεί στις 26-28 Ιουλίου είναι ο τελευταίος αγώνας πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1. Οδεύοντας προς το αγαπημένο του Σπα, ο Φερστάπεν έχει διαφορά της τάξης των 76 βαθμών στο πρωτάθλημα οδηγών από τον δεύτερο, Λάντο Νόρις της McLaren Racing.

