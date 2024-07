Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari είναι χαρούμενος και παράλληλα ρεαλιστής για την πρόοδο που έχει κάνει η ομάδα του τον τελευταίο χρόνο σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Έπειτα από μία σειρά πολύ δύσκολων αγώνων, η Scuderia Ferrari επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις στο Grand Prix Ουγγαρίας της Formula 1. Η ιταλική ομάδα μπορεί να μην έδειξε την ταχύτητα που είχε στο ξεκίνημα της χρονιάς, παρ’ όλ’ αυτά ήταν ανταγωνιστική.

Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην 4η θέση στο Χανγκαρόρινγκ και πιστεύει πως εάν είχε καλύτερη στρατηγική, θα μπορούσε να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις μια θέση στο βάθρο. Μπορεί η Ferrari να μην πήρε μια από τις πρώτες τρεις θέσεις, ωστόσο ο επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, πιστεύει πως η πρόοδος που έχουν κάνει τον τελευταίο χρόνο είναι αυτό που χρειάζεται για να επιστρέψει στην κορυφή.

«Στον αγώνα της Κυριακής είχαμε πολύ δυνατό ρυθμό. Πέρυσι τερματίσαμε 65 δευτερόλεπτα πίσω από τη Red Bull και φέτος ήμασταν 20 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή του αγώνα. Επίσης ήμασταν μπροστά από τη Red Bull οπότε πιστεύω πως τους τελευταίους 12 μήνες έχουμε κάνει καλή δουλειά. Δεν είναι όμως αρκετή η δουλειά μας και είναι ξεκάθαρο πως η McLaren είναι ταχύτερή μας. Ήταν ταχύτερή μας κατά δύο με τρία δέκατα του δευτερολέπτου όλο το τριήμερο. Βλέποντας όμως το πού ήμασταν στους τελευταίους αγώνες, τότε μπορώ να πω πως έχουμε ανακάμψει σημαντικά», είπε ο Γάλλος.

One more race to go before summer break 😎



It’s #BelgianGP week 🇧🇪 pic.twitter.com/TYWd5QjBq9