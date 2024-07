Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari πιστεύει πως αν είχε σωστή στρατηγική στο Χανγκαρόρινγκ θα μπορούσε να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο.

Η Scuderia Ferrari έκανε την επιστροφή της στις θετικές εμφανίσεις στο Grand Prix Ουγγαρίας. Έπειτα από μία δύσκολη περίοδο, η ιταλική ομάδα ανέκτησε ένα μέρος από τη χαμένη της απόδοση, κάτι που φάνηκε τόσο στο χρονόμετρο όσο και στα αποτελέσματα. Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην 4η θέση ενώ ο Κάρλος Σάινθ ήταν 6ος στον αγώνα των 70 γύρων.

Το γεγονός πως δεν ανέβηκε στο βάθρο ο Λεκλέρ πιστεύει πως οφείλεται στη στρατηγική της ομάδας του, μιας και ο ρυθμός της SF-24 ήταν πολύ δυνατός: «Πήγαμε καλύτερα απ’ ότι περιμέναμε. Ένιωσα πως ο ρυθμός μας ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Η πίστα της Βουδαπέστης είναι πολύ δύσκολη στο προσπέρασμα, όμως είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Το πρώτο stint του αγώνα ήταν πολύ δυνατό. Το δεύτερο ήταν επίσης πολύ δυνατό. Έπειτα έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση: να μπαίναμε στα pits ακολουθώντας τον Χάμιλτον για να περάσουμε τον Μαξ ή να μέναμε έξω με τον Μαξ. Τελικά μπήκαμε για αλλαγή ελαστικών κάτι που κατά τη γνώμη μου ήταν η λάθος επιλογή. Αυτό έκανε το τελευταίο μέρος του αγώνα πολύ δύσκολο γιατί είχα χρησιμοποιημένη γόμα ελαστικών και ήταν πολύ φθαρμένη όταν με πέρασε ο Μαξ. Όμως είχαμε καλό ρυθμό κάτι που είναι πολύ θετικό».

Παρά την επιστροφή στις καλές εμφανίσεις, ο 26χρονος περιμένει περισσότερα από τη Ferrari: «Η 4η θέση δεν είναι αρκετή για να με ευχαριστήσει. Βλέποντας τη συνολική εικόνα, υστερούμε σε συνολικό ρυθμό σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις κατατακτήριες δοκιμές και σε πίστες όπως αυτή της Βουδαπέστης πληρώνουμε το τίμημα. Πιστεύω πως είχαμε ταχύτερο μονοθέσιο από τη Mercedes».

