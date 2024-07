Στη βρετανική ομάδα θα εύχονται σε κάθε αγώνα από εδώ και πέρα να έχουν επαφή οι δύο πολυπρωταθλητές της Formula 1 ώστε να κερδίσουν τον αγώνα.

Η McLaren Racing θριάμβευσε στο Grand Prix Ουγγαρίας και έκανε το 1-2 με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις. Ο Αυστραλός οδηγός μόλις στη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1 είναι πλέον νικητής GP και απέδειξε πως έχει την ταχύτητα να κοντράρει στα ίσα τον teammate του.

Η νίκη αυτή ήρθε έπειτα από την κατάκτηση της πρώτης και της δεύτερης θέσης στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Αυτό ήταν απόδειξη πως η McLaren έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό μονοθέσιο, με το οποίο μπορεί να διεκδικεί νίκες σε κάθε αγώνα.

