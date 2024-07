Έντονα προβληματισμένος ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, τόσο με την έλλειψη ταχύτητας όσο και τα λάθη στρατηγικής από τη Red Bull Racing.

Για τρίτο συνεχόμενο αγώνα στη Formula 1 ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing δεν κέρδισαν. Το κυριότερο όμως είναι ότι υστερούν σημαντικά σε ρυθμό έναντι της McLaren Racing. Ο 26χρονος Ολλανδός είχε σοβαρά παράπονα μετά το Grand Prix Ουγγαρίας από τις αποφάσεις στρατηγικής που έλαβε η αυστριακή ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Σε μια μέρα που δεν ήμασταν οι πιο γρήγοροι, θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνουμε καλύτερη δουλειά με τη στρατηγική. Στο πρώτο pit stop δεν ήμουν χαρούμενος με το undercut, όμως μπορεί να συμβεί. Κόλλησα πίσω από άλλα μονοθέσια, έχασα πολλή ώρα δίνοντας μάχη με τον Χάμιλτον. Κατανοητό. Την επόμενη φορά με άφησαν έξω αρκετή ώρα, πιστεύοντας ότι μπορούμε να παρατείνουμε έναν καλό ρυθμό. Όμως κόλλησα πίσω από τα αργά μονοθέσια και έχανα σε πρόσφυση. Μένοντας λοιπόν έξω ώστε να έχουμε πλεονέκτημα στο τέλος του αγώνα, δεν μπορούσα να εκμεταλλευτώ τον ρυθμό μου. Ήταν μία ακόμα κακή απόφαση. Έπρεπε να επιστρέψουμε στα ελαστικά μέσης γόμας, όμως το πλεονέκτημα δεν ήταν τόσο μεγάλο σε μια μέρα με υψηλές θερμοκρασίες στην πίστα. Μόλις βρισκόσουν πίσω από άλλο μονοθέσιο τα ελαστικά υπερθερμαίνονταν. Επίσης το μονοθέσιό μας δεν είναι το πιο γρήγορο, οπότε όλα αυτά κάνουν δύσκολο να μάχεσαι από τις πίσω θέσεις σε μια πίστα όπως αυτή. Θα έπρεπε να τα έχουμε σκεφτεί περισσότερο στον τομέα της λήψης αποφάσεων».

