Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος για τη δεύτερη συνεχόμενη -και ιτορική- παρουσία του στο βάθρο.

Ο Λιούις Χάμιλτον συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Ο Βρετανός οδηγός έπειτα από τη νίκη του στο Σίλβερστον τερμάτισε στην 3η θέση στο Grand Prix Ουγγαρίας, έπειτα από τρομερή προσπάθεια. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν ιστορικής σημασίας καθώς ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ανέβηκε για 200ή φορά σε βάθρο της Formula 1.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας ο Χάμιλτον μίλησε για τον αγώνα του, τη νίκη της McLaren Racing και τη μάχη του με τον Μαξ Φερστάπεν: «Αισθάνομαι φοβερά. Πολλά συγχαρητήρια στη McLaren για το 1-2. Είναι η πρώτη μου οικογένεια και είναι πολύ ωραίο να τους βλέπω στην κορυφή. Η Mercedes έκανε πολύ καλή δουλειά για να βελτιώσει το μονοθέσιο. Συνολικά δεν είχαμε το ρυθμό που είχε η McLaren ή η Red Bull. Στην αρχή καταφέραμε μόνο να μείνουμε κοντά τους. Ήταν πολύ δύσκολο να κρατηθώ κοντά τους και να διατηρήσω τα ελαστικά μου σε καλή κατάσταση. Στο τέλος είχα τη μάχη (σ.σ. με τον Φερστάπεν) και μου σηκώθηκε η τρίχα. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι ευγνώμων για τους βαθμούς και πολλά ευχαριστώ στην ομάδα».

HE LOVES BUDAPEST! IT’S P3 FOR LEWIS HAMILTON AT THE HUNGARIAN GP - HIS 200TH F1 PODIUM FINISH pic.twitter.com/RHbd13IjQO