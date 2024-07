Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Χανγκαρόρινγκ για το δέκατο τρίτο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Ουγγαρίας. Ο δέκατος τρίτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα του τι να περιμένουμε σήμερα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά στο Χανγκαρόρινγκ, με τις υψηλές θερμοκρασίες να βάζουν δύσκολα στους οδηγούς.

Από θέση ισχύος στο σημερινό αγώνα θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με μία θαυμάσια προσπάθεια στην αρχή του Q3 κατέκτησε την τρίτη pole position της καριέρας του. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος χάρισε στη McLaren το πρώτο της 1-2 μετά από 12 χρόνια. Πίσω τους θα είναι ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ήταν δυσαρεστημένος με την έλλειψη ταχύτητας της RB20, όμως σήμερα θα είναι διεκδικητής της νίκης. Από την 4η θέση θα εκκινήσει ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, o οποίος θέλει να επιστρέψει στο βάθρο.

