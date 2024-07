Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing απαντάει στην κριτική που έχει δεχθεί από διάφορες κατευθύνσεις, σχετικά με την οδήγησή του το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Λάντο Νόρις είναι δίχως αμφιβολία ένας εκ των πρωταγωνιστών της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1. O νικητής του Grand Prix Μαϊάμι είναι ο βασικός αντίπαλος του Μαξ Φερστάπεν, με τους δύο να έχουν ήδη μία σύγκρουση στο 2024.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων στις μεταξύ τους μάχες ο οδηγός της Red Bull Racing έχει βγει νικητής. Για το λόγο αυτό αρκετοί είναι αυτοί που έχουν ασκήσει κριτική στον Νόρις για τον τρόπο που προσεγγίζει τους αγώνες και τη συμπεριφορά του εντός πίστας. Μετά τον αγώνα στο Σίλβερστον, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Τζένσον Μπάτον, προειδοποίησε τον Νόρις πως αν δεν αλλάξει θα έχει μειονέκτημα έναντι των αντιπάλων του.

Με την πίεση να αυξάνεται προς το πρόσωπό του, ο Νόρις ερωτώμενος σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει την κριτική που δέχεται, ο Βρετανός απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρουν. Πώς θα αντιδρούσα για τις μάχες με τον Μαξ; Θα μπορούσα να κάνω σαν υστερικός, αλλά δεν θέλω να το κάνω. Είμαι ένας καλός τύπος και σέβομαι τους υπόλοιπους οδηγούς. Εάν ήθελα θα μπορούσα να φέρομαι ανόητα, αλλά δεν χρειάζεται».

Όσο για το τι κάνει για να βελτιώνεται ως οδηγός της Formula 1 εντός κι εκτός πίστας, ο οδηγός της McLaren είπε: «Είμαι χαρούμενος με την ισορροπία που έχω βρει. Σέβομαι το τι λέει ο κόσμος, όμως πιστεύω πως ξέρω πως πρέπει να κάνω αυτά που πιστεύω ότι ξέρω να κάνω 99% καλύτερα από τους υπόλοιπους. Πάντα προσπαθώ να βελτιώσω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω, τον τρόπο που σκέφτομαι και τον τρόπο που μιλάω. Μπορώ να σκέφτομαι και να λέω αυτά που θέλω και μπορώ να το κάνω για εμένα καλύτερα από κάθε άλλο. Οπότε δεν με ενδιαφέρει ποιος μιλάει αρνητικά για εμένα. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος».

