Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 ανησυχεί για τον συμπατριώτη του και τον συμβουλεύει να αλλάξει τρόπο σκέψης.

Ανήσυχος σχετικά με την προσέγγιση του Λάντο Νόρις στους αγώνες είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 2009, Τζένσον Μπάτον. Ο οδηγός της McLaren Racing ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος που δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στo Grand Prix Μ. Βρετανίας και αυτό φάνηκε στις δηλώσεις του μετά τον τερματισμό.

Ο 24χρονος Βρετανός κατηγόρησε τον εαυτό του για την απώλεια της νίκης στον εντός έδρας αγώνα του και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. Επτά ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στο Red Bull Ring της Αυστρίας, ο Νόρις έχασε μια νίκη μέσα από τα χέρια του ήταν είχε σύγκρουση με τον Μαξ Φερστάπεν 8 γύρους πριν τον τερματισμό ενώ μάχονταν για την πρώτη θέση.

