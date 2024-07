Η αυστριακή ομάδα της Formula 1 έκανε επίσημη διαμαρτυρία στην παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού για το μονοθέσιο των Βρετανών.

Η αντιπαλότητα ανάμεσα σε Red Bull Racing και McLaren Racing δεν λέει να κοπάσει. Τις τελευταίες εβδομάδες η κόντρα των δύο ομάδων ολοένα και μεγαλώνει, κάτι το οποίο δείχνει την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Formula 1.

Η βρετανική ομάδα έχει κάνει άλματα προόδου από το ξεκίνημα της σεζόν και πλέον μάχεται συστηματικά για νίκες. Αυτό έχει οδηγήσει τη Red Bull Racing να ακολουθήσει άλλες διόδους ώστε να εξασφαλίσει πως δεν θα μείνει πίσω έναντι του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με το AMuS, η Red Bull κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία στην FIA σχετικά με το μονοθέσιο της McLaren. Συγκεκριμένα εστιάζει στα ταμπούρα των φρένων της MCL38 τόσο του εμπρός όσο και του πίσω άξονα.

Η αυστριακή ομάδα υποστηρίζει πως στη McLaren χρησιμοποιούν μία οπή ώστε να υπάρχει περισσότερη ψύξη τόσο στον τροχό όσο και στα ελαστικά κάτι που απαγορεύεται από τους κανονισμούς. Σε περίπτωση που γίνεται κάτι τέτοιο, τότε υπάρχει μεγάλο όφελος μιας και μειώνεται σημαντικά η φθορά των ελαστικών.

