Έπειτα από δύο σεζόν που η απόδοσή της ήταν κάτω του μετρίου, η γερμανική ομάδα είναι αισιόδοξη πως μπορεί να πρωταγωνιστήσει και πάλι στη Formula 1.

Το 2021 ήταν η τελευταία σεζόν που η Mercedes-AMG κατέκτησε τίτλο στη Formula 1. Η γερμανική ομάδα απόλαυσε μια εποχή κυριαρχίας που ξεκίνησε το 2014 και σταμάτησε απότομα στην έναρξη των τωρινών τεχνικών κανονισμών.

Η πτώση της από την κορυφή δημιούργησε μεγάλο ντόρο και για δύο ολόκληρα χρόνια κινήθηκε για τα δεδομένα της στη μετριότητα. Στα δύο τελευταία Grand Prix έχουν αλλάξει πολλά μιας και η ομάδα του Μπράκλεϊ έχει πάρει την 1η θέση.

Back on track this week 😁 Looking forward to seeing how W15 gets on at the Hungaroring 👊 pic.twitter.com/qmqBKZ2IuW