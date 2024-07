H Ford έγραψε ιστορία στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας καθώς κατέκτησε την κορυφή των χρόνων με το εντυπωσιακό ηλεκτρικό της βαν.

Έπειτα από το θρίαμβο στο Pikes Peak, η Ford Performance με το Supervan 4.2 κατέκτησε και το Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκουντγουντ για το 2024. Ο Ρομέν Ντιμά πίσω από το τιμόνι του εντυπωσιακού ηλεκτρικού βαν απόδοσης 2.000 ίππων επανέλαβε αυτό που έκανε το Σάββατο και πήρε την 1η θέση στο Shootout της Κυριακής.

Ο Γάλλος ήταν εντυπωσιακός στην ανάβαση και σταμάτησε το χρονόμετρο στα 43,987 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αυτός δεν ήταν βέβαια αρκετός για να ξεπεράζει το απόλυτο ρεκόρ 39,08 δλ του Γκούντγουντ που σημειώθηκε το 2023 από το McMurty Automotive Speirling. Αντίπαλός του και σήμερα ήταν ο Σκοτ Σπιντ με το εντυπωσιακό Subaru WRX Project Midnight, ο ποίος σημείωσε χρόνος στο 46,075. Ο Αμερικανός το προσπάθησε αλλά δεν ήταν σε θέση να πάρε την πρωτιά, παρά τους 670 ίππους που είχε στα χέρια του.

Δείτε τον Ρομέν Ντιμά να δαμάζει τη διάσημη ανάβαση του Γκούντγουντ για το 2024 στο παρακάτω βίντεο.

Στην 3η θέση της κατάταξης βρέθηκε η Porsche 911 GT3 την οποία οδήγησε ο Τζέιμς Ουάλις με χρόνο 48,047 δλ. Στην 4η θέση ήταν το Alpine A110 Pikes Peak του Ράφαελ Αστιέ με χρόνο 48,618, ενώ την πρώτη 5άδα συμπλήρωσε το Xzinger 21C με χρόνο 48,828 δλ.

Scott Speed with a slightly ragged run goes fastest in the Timed Shootout in the Subaru Project Midnight. However, later gets pipped by the might Ford Supervan 4.2! What a tight battle! July 14, 2024

Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τους 10 ταχύτερους χρόνους του Shootout της Κυριακής.

There we have it, the final results of the Timed Shootout. Congratulations to Romain Dumas in the Ford Supervan, what an amazing run. — Goodwood Road & Racing July 14, 2024

Φωτογραφίες: Ford Performance