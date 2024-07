H Toyota Gazoo Racing πρωταγωνίστησε στη μάχη της pole position στο Σάο Πάολο σε μία εντυπωσιακή μάχη απέναντι στις Porsche, Cadillac και Ferrari.

Ένα μήνα μετά τις 24 Ώρες Λε Μαν, η δράση στο WEC επέστρεψε με το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής να επισκέπτεται τη Βραζιλία για τις 6 Ώρες ου Σάο Πάολο. Η μάχη της pole position για τον πέμπτο αγώνα της σεζόν αποδείχθηκε «σκληρή», με τις διαφορές για μία ακόμη φορά να είναι εξαιρετικά μικρές.

Η ομάδα που πρωταγωνίστησε ήταν η Toyota Gazoo Racing η οποία κατέκτησε την πρώτη της pole position στο 2024. Ο Καμούι Κομπαγιάσι με το #7 GR010 Hybrid σημείωσε το 1:23,140 και έφερε το ιαπωνικό πρωτότυπο στην 1η θέση στην κατηγορία Hypercar. Από τη δεύτερη θέση στον αυριανό αγώνα θα εκκινήσει το #8 Toyota, με τον Σεμπαστιέν Μπουεμί να είναι μόλις 0,122 δλ πίσω από τον teammate του.

Στην 3η θέση ήταν η #5 Porsche 963 της Porsche Penske Motorsport, με τον Ματ Κάμπελ να υπολείπεται μόλις 0,256 δλ από την κορυφή της κατάταξης. Η Cadillac Racing προσπάθησε αλλά έμεινε στην 4η θέση με το #2 V-Series.R και αύριο περιμένουμε την αμερικανική ομάδα να είναι στο παιχνίδι της νίκης.

Η #6 Porsche που βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος οδηγών θα εκκινήσει τον αυριανό αγώνα από την 5η θέση και μπροστά από τη #50 Ferrari 499P. Οι νικητές των 24 Ωρών Λε Μαν δεν είχαν την ταχύτητα για την pole position με τη διαφορά από την Toyota να είναι 0,392 δλ. Ακολούθησαν οι δύο Porsche της Team JOTA, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η #51 Ferrari και η #20 BMW.

⏱️ Hypercar qualifying is LIVE! 🟢



Buckle up for a 12-minute Hypercar quali session followed immediately by Hyperpole.



Watch live on https://t.co/IPZa0nvsLu.

#WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/1uNHiXAN9V July 13, 2024

Στην κατηγορία LMGT3, το αμιγώς γυναικείο πλήρωμα των Iron Dames ήταν αυτό που κυριάρχησε στην πίστα του Σάο Πάολο. Η Σάρα Μπόβι με τη #85 Lamborghini Huracan GT3 σημείωσε το 1:34,413 και σημείωσε τη δεύτερη pole position της στη σεζόν και μάλιστα με άνεση.

Στη 2η θέση ήταν η #92 Porsche 911 της Manthey PureRX, με τον Άλεξ Μαλίκιν να είναι 0,391 δλ μακριά από το χρόνο της Μπόβι. Από την 3η θέση στον αυριανό αγώνα στην κατηγορία θα ξεκινήσει η #95 McLaren 720S GT3 της United Autosports.

Sarah Bovy is your fastest LMGT3 driver of the day! 🚀



This is the moment she grabbed Hyperpole for the Iron Dames. #WEC #6HSaoPaulo pic.twitter.com/6UNEk1z6vU July 13, 2024

Οι 6 Ώρες του Σάο Πάολο θα ξεκινήσουν την Κυριακή στις 17:30 ώρα Ελλάδος. Ο πέμπτος αγώνας της σεζόν θα μεταδοθεί ζωντανά από το fiawec.tv και το Eurosport 2.

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Δοκιμών

Φωτογραφίες: Toyota