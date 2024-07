Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari αφήνει πίσω του την απογοήτευση του Σίλβερστον και στέλνει νέο μήνυμα προς τους τιφόζι.

Στο Grand Prix Μ. Βρετανίας ο Σαρλ Λεκλέρ είχε ένα πολύ κακό αγωνιστικό τριήμερο. Ο 26χρονος δεν κατάφερε να πάρει βαθμούς για έναν ακόμη αγώνα έχοντας εκκινήσει από την 11η θέση. Επιπλέον, επέλεξε τη λάθος στρατηγική μαζί με την ομάδα του για έναν ακόμη αγώνα.

Έπειτα από το Σίλβερστον ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, όμως θέλει τώρα να αφήσει την εμφάνιση αυτή πίσω του. Πλέον αισιοδοξεί και μαζί με την ομάδα του θέλουν να επιστρέψουν στις εμφανίσεις που είχαν μέχρι και τον αγώνα στο Μονακό.

Ο Λεκλέρ σε μία απότομη αλλαγή ψυχολογικής κατάστασης, πιστεύει πως θα παλεύει σίγουρα για νίκες και μάλιστα σύντομα: «Είμαι αισιόδοξος πως αν κάνουμε τα βήματα που περιμένουμε σύντομα, τότε θα παλεύουμε για νίκες, σίγουρα. Μιλάμε για δύο με τρία δέκατα τα οποία σήμερα κάνουν τεράστια διαφορά. Όταν δεν θα έχουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το πακέτο μας, τότε θα κερδίσουμε αυτά τα δύο-τρία δέκατα».

Our latest episode of #SFFullAccess has landed! Check out the behind the scenes of our weekend at the #BritishGP 🌦