Καθόλου καλά δεν κυλούν τα πράγματα για τον Μονεγάσκο οδηγό της Scuderia Ferrari, o οποίος δεν μπορεί όχι μόνο να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά να τερματίσει καν στους βαθμούς.

Οι τελευταίοι αγώνες έχουν εξαντλήσει ψυχολογικά τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος έπειτα από τη θριαμβευτική του νίκη στο Μονακό έχει κατακτήσει μόλις 12 βαθμούς. Μετρά μόλις μία παρουσία στους βαθμούς, δύο εκτός βαθμών και μία εγκατάλειψη.

Ο αγώνας του στο Grand Prix Μ. Βρετανίας καταστράφηκε λόγω της κάκιστης στρατηγικής της ομάδας του και δεν μπόρεσε ποτέ να ανακάμψει. Απ’ ό,τι φαίνεται οι κακές εμφανίσεις έχουν στοιχίσει ιδιαίτερα στον Λεκλέρ σε ψυχολογικό επίπεδο.

A mixed day of weather and results for the team in Silverstone 🇬🇧 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/yFlbOdkewk

Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το πώς αισθάνεται μετά τον αγώνα στο Σίλβερστον, ο Μονεγάσκος δεν είχε λόγια να εκφραστεί: «Δεν νιώθω καθόλου καλά, είναι πολλά αυτά που έχουν συμβεί. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω όταν έρχομαι για συνεντεύξεις. Πρέπει να αναδιοργανωθούμε ως ομάδα. Πάντα υπάρχει ένας λόγος γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το μονοθέσιο και αυτό κάνει πιο δύσκολη την ανάλυση δεδομένων ώστε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός».

Για το πώς θα χαρακτήριζε την τωρινή θέση της Ferrari, o Λεκλέρ ανέφερε: «Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ειλικρινά δεν ξέρω πώς να την εξηγήσω. Οι τελευταίοι μας αγώνες είναι χειρότεροι από εφιάλτη. Ελπίζω να επιστρέψουμε πιο δυνατοί αρκετά σύντομα».

We went for an aggressive strategy which didn’t pan out. Looking forward to bouncing back in Hungary#F1 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/NvL6VLW4JI