Αστέρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των αγώνων ταχύτητας αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας στο Γκούντγουντ.

Μία μέρα απέμεινε μέχρι να ξεκινήσει η δράση στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ. Η διάσημη ανάβαση αναμένεται να φιλοξενήσει για μία ακόμη χρονιά οχήματα σε δύο και τέσσερις τροχούς από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Φέτος αναμένεται να δώσουν το «παρών» πολυάριθμοι αστέρες της Formula 1. Αρκετοί πρωταθλητές από το παρόν και το παρελθόν θα αναμετρηθούν στη διάσημη ανάβαση και αναμένεται να προσφέρουν θέαμα σε όλους τους παραβρισκόμενους.

Το κύριο πρόσωπο του φετινού Φεστιβάλ Ταχύτητας δεν είναι άλλο από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής θα οδηγήσει την RB16B, το μονοθέσιο με το οποίο κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα πίσω στο 2021. Δεν θα είναι όμως ο μοναδικός εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής, μιας και ο Φερνάντο Αλόνσο θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι της νέας Aston Martin Valiant.

🥈 days to go! We have the same amount of days left as Kalle Rovanperä has WRC titles. #FOS pic.twitter.com/ack2N6n8Ze July 9, 2024

Στο Γκούντγουντ θα βρεθούν κι άλλοι πρώην πρωταθλητές της Formula 1. Ένας εξ αυτών είναι ο πρωταθλητής για τις σεζόν 1998-1999, Μίκα Χάκινεν, ο οποίος θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι της McLaren Solus GT. O Ντέιμον Χιλ ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο το 1996, θα οδηγήσει τη Shadow DN4B του 1975, ενώ ο πρωταθλητής του 1974, Έμερσον Φιτιπάλντι, επιστρέφει στο Γκούντγουντ οδηγώντας την McLaren M23.

Δεν θα είναι όμως οι μοναδικοί οδηγοί από τον κόσμο της Formula 1 που θα βρεθούν εκεί. Ο Σέρχιο Πέρεζ θα πλαισιώσει τον Μαξ Φερστάπεν οδηγώντας την RB18, ενώ ο Ντάνιελ Ρικάρντο της RB θα βρεθεί στο cockpit της RB7 του 2011. Από τους οδηγούς της Red Bull, το ρόστερ συμπληρώνουν οι Ντέιβιντ Κούλθαρντ, Μαρκ Ουέμπερ, Κρίστιαν Κλιν και Γιούκι Τσουνόντα.

We’re looking forward to welcoming Emerson Fittipaldi to #FOS once again this year. These are just three cars Fittipaldi has driven over the years at Goodwood and we’re eager to see him drive the Mclaren M23 once again in 2024. What’s your favourite Fittipaldi car? pic.twitter.com/s4kSCG15tu — Goodwood FOS (@fosgoodwood) June 28, 2024

Το φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ είναι άκρως σημαντικό για τη Red Bull. O λόγος είναι η αποκάλυψη του νέου της Hypercar το οποίο θα έχει την ονομασία RB17 και θα αποδίδει 1.250 ίππους.

Η Williams Racing θα βρεθεί επίσης στο Γκουντγουντ με τους επίσημους οδηγούς της, Άλεξ Άλμπον και Λόγκαν Σάρτζεντ. Αμφότεροι θα οδηγήσουν την FW08 του Κέκε Ρόσμπεργκ.

Αρκετά ακόμη λαμπρά ονόματα από τον κόσμο της Formula 1 θα βρίσκονται φέτος στο Γκούντγουντ. Ορισμένα από αυτά είναι των: Χουάν Πάμπλο Μοντόγια, Πάτρικ Φριζάχερ, Καρούν Τσάντοκ, Μπρούνο Σένα, Τζον Ουάτσον, Μαρκ Ζενέ, Καρλ Βέλντινγκερ, Στεφάν Γιοχάνσον και Αντρέα Μοντέρμινι.

Here are 4 cars we’ve seen win at the Catalunya Circuit in Barcelona, and drive the #FOS Hill at Goodwood. What would be your ultimate F1 car to see up the FOS Hill? 🇪🇸 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/jcYNhGqpZD — Goodwood FOS (@fosgoodwood) June 18, 2024

Άλλα μεγάλα ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που θα βρίσκονται στο Φεστιβάλ Ταχύτητας είναι αυτά των Σεμπαστιέν Οζιέ, Κάλε Ροβάνπερα, Τζάκομο Αγκοστίνι, Μικ Ντούχαν, Κένι Ρόμπερτς, Ρομέν Ντουμά, Μπενουά Τρελουγιέ, Ρίτσαρντ Πέτι, Ντάριο Φρανκίτι, Εμανουέλε Πίρο και Τράβις Παστράνα.

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com