Η γερμανική ομάδα της Formula 1 βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική φόρμα και ετοιμάζει νέες βελτιώσεις στην W15 για τους επόμενους αγώνες.

Ποιος να το περίμενε μετά την πρεμιέρα στο Grand Prix Μπαχρέιν πως θα φτάσουμε στο μέσον της φετινής σεζόν της Formula 1 και η Mercedes-AMG θα μετράει δύο συνεχόμενες νίκες. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στο Grand Prix Μ. Βρετανίας κατακτώντας την 104η νίκη στην καριέρα του.

Στο Σίλβερστον η W15 E-Performance στα χέρια του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή ήταν ένα από τα γρηγορότερα μονοθέσια στην πίστα και για πρώτη φορά κέρδισε τις Red Bull RB20 και McLaren MCL38 στα ίσα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς στη γερμανική ομάδα και των αναβαθμίσεων στους τελευταίους αγώνες.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1, Τότο Βολφ, αποκάλυψε πως η ομάδα του δεν σταματάει εδώ και θα συνεχίσει να εξελίσσει το μονοθέσιό της: «Βρίσκουμε συνεχώς απόδοση, βάζουμε νέα εξαρτήματα στο μονοθέσιο και αυτό μεταφράζεται σε χρόνο στην πίστα. Αυτό δεν συνέβαινε τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε ακόμα πολλά να δείξουμε από πλευράς απόδοσης. Θα έχουμε νέες αναβαθμίσεις σε Ουγγαρία και Βέλγιο. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να δημιουργήσουμε αυταπάτες».

Traditions. Our second win of the season means a second plaque on the Brackley factory sign 🏆🏆 pic.twitter.com/f3H7sPX0BT