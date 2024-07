Στη γιορτή του Χάμιλτον η McLaren ντύθηκε Ferrari

Πίσω από την παραμυθένια ιστορία στο Σίλβερστον κρύβεται μια σειρά από λανθασμένες αποφάσεις που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.

Η ομάδα παραγωγής της νέας χολιγουντιανής ταινίας για τη Formula 1 (με τον πρωτότυπο και εμπνευσμένο τίτλο «F1») ήταν παρούσα στο Grand Prix Μ. Βρετανίας για να προωθήσει το επερχόμενο blockbuster. Θα μπορούσαν όμως να βρίσκονται εκεί για να σκηνοθετήσουν την εξέλιξη ενός από τους πιο αξιοσημείωτους αγώνες των τελευταίων ετών.

Ο αγώνας στο Σίλβερστον θα μείνει στις μνήμες ως εκείνος που ο Λούις Χάμιλτον, ένας από τους πιο χαρισματικούς οδηγούς που μπήκαν ποτέ σε μονοθέσιο, επέστρεψε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου έπειτα από 945 ημέρες και μετά την οδυνηρή απώλεια του τίτλου το 2021. Για να γίνει αυτό όμως συντέλεσαν πολλοί παράγοντες.

Πρώτος απ' όλους το ένστικτο, η εμπειρία και η ικανότητα του πρωταθλητή. Όταν άρχισε να ψιχαλίζει στο Σίλβερστον, ο Χάμιλτον βρισκόταν πίσω από τον Ράσελ. Αμέσως όμως κατάλαβε ότι το να βρεθεί μπροστά ήταν πολύ σημαντικό και πολύ γρήγορα πέρασε τον ομόσταβλό του και για λίγο βρέθηκε στην πρώτη θέση.

Στη συνέχεια, μέσα στον πανικό που δημιουργήθηκε όταν χρειάστηκε να βγουν τα ενδιάμεσα ελαστικά και να μπουν τα σλικ, ο Χάμιλτον βρέθηκε ξανά στην πρωτοπορία. Εδώ συντέλεσαν τα λάθη των υπόλοιπων αλλά για αυτά θα μιλήσουμε παρακάτω. Και περίπου 10 γύρους πριν από το τέλος, από τον ασύρματο ο «Μπόνο» (ο αρχιμηχανικός του, Πίτερ Μπόνινγκτον) τον ενημέρωσε για το ποιοι τον ακολουθούν και με τι ελαστικά.

Ο Χάμιλτον του απάντησε με χαρακτηριστική ηρεμία χρησιμοποιώντας μόνο τέσσερις λέξεις: «Leave it to me», δηλαδή «Άσ' το πάνω μου», του είπε, με τον τόνο της φωνής του να δείχνει τέτοια σιγουριά και αποφασιστικότητα, που στη βαθμολογία του πρωταθλήματος θα μπορούσαν οι 25 βαθμοί της νίκης να είχαν μπει δίπλα στο όνομά του ήδη από εκείνη τη στιγμή.

Κι αν το debriefing στη Mercedes μετά το τέλος του αγώνα έγινε σε κλίμα πανηγυρικό, λίγα μέτρα παρακάτω, στο motorhome της McLaren, μάλλον έβρεχε ακόμα, παρότι ο ήλιος είχε βγει πάνω από το Σίλβερστον.

» Τι έγινε στο Grand Prix M. Βρετανίας

Ήδη από την Παρασκευή η McLaren έδειχνε να είναι το ακλόνητο φαβορί στον εντός έδρας αγώνα της. Είχε και ταχύτητα και πολύ καλό ρυθμό και ήταν το μέτρο σύγκρισης για όλους τους υπόλοιπους. Ακόμα και το Σάββατο, μετά τις κατατακτήριες δοκιμές και το 1-2 της Mercedes στο grid, στη McLaren αντιμετώπιζαν τον αγώνα με εκείνο το κρυφό γελάκι που έχουν όσοι ξέρουν ότι είναι ο πιο γρήγοροι.

Κι όμως, όταν ήρθε η ώρα του αγώνα, όλα τα έκαναν λάθος τόσο στην πίστα όσο και στο pit lane. Καταρχάς, ο Νόρις με την άτσαλη προσπάθειά του να περάσει τον Χάμιλτον στον πρώτο γύρο άφησε τον Φερστάπεν να τον περάσει. Κι αν αυτό ισοσκελίστηκε με τον ανώτερο ρυθμό του μονοθέσιου της McLaren, που έφερε τους οδηγούς της στο 1-2. Και μετά, όσα χτίστηκαν με τόσο κόπο γκρεμίστηκαν σε λίγα λεπτά.

Αρχικά, οι Νόρις και Πιάστρι έμειναν παραπάνω από τους υπόλοιπους στην πίστα με σλικ ελαστικά. Η ομάδα δεν έκανε αυτό που λέμε double stack, δηλαδή να τους βάλει μαζί και να κάνει τα pit stop διαδοχικά, αλλά κάλεσε πρώτα τον Νόρις και έπειτα από ένα γύρο τον Πιάστρι. Αυτό ήταν καταστροφικό για τον Αυστραλό, καθώς έχασε πολύ περισσότερο χρόνο γλιστρώντας στη βρεγμένη πίστα από τα λίγα δευτερόλεπτα που θα περίμενε πίσω από τον Νόρις για το pit stop.

Ο Νόρις παρ' όλα αυτά παρέμεινε πρώτος μετά το pit stop με τα ενδιάμεσα ελαστικά και έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα. Ο ουρανός πάνω από το Σίλβερστον όμως είχε άλλα σχέδια και έκλεισε τις... κάνουλες. Η βροχή σταμάτησε, βγήκε ο ήλιος και όλοι έπρεπε να πετάξουν τα ενδιάμεσα και να βάλουν σλικ. Και πάλι η McLaren ολιγώρησε και φώναξε τους οδηγούς της ένα γύρο αργότερα από ό,τι έπρεπε. Ο Νόρις έχασε την πρωτιά από τον Χάμιλτον και μαζί κάθε ελπίδα για νίκη.

Τα λάθη δεν σταμάτησαν εκεί, όμως. Για τους τελευταίους γύρους ο Νόρις προτίμησε να μαλακά ελαστικά -αυτό ήταν δική του επιλογή- τα οποία δεν άντεξαν μέχρι το τέλος. Έτσι, ο Φερστάπεν, που είχε βάλει τα σκληρά, τον έφτασε και τον πέρασε, δίνοντας το τελειωτικό χτύπημα.

Πόσο μεγάλο περιθώριο είχε η McLaren για τη νίκη στην Αγγλία και πόσο την πέταξε στα σκουπίδια είναι ξεκάθαρο. Η Red Bull και ο Φερστάπεν, όπως και η Mercedes με τον Χάμιλτον, από στρατηγικής άποψης τα έκαναν όλα σωστά. Έκαναν τα pit stop τους τη στιγμή που έπρεπε και γενικά έκαναν τις κατάλληλες επιλογές και διαχειρίστηκαν τον αγώνα τους σωστά. Και η McLaren με τον Νόρις, που τα έκαναν όλα λάθος, έχασαν τη νίκη στο τέλος και για λίγο.

Η όψη του Νόρις μετά το τέλος του αγώνα τα έλεγε όλα. Ο Βρετανός ήταν υποχρεωμένος να περάσει από τη μεικτή ζώνη και να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου, τα λόγια όμως δεν έβγαιναν από το στόμα του. Δεν μπορούσε να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει τι συνέβαινε μέσα στο κεφάλι του εκείνη τη στιγμή και το βλέμμα του ήταν απλανές. Σαν όλη η ενέργεια να είχε στραγγίξει από μέσα του και απλώς να περιφερόταν στα paddock χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει.

Μέχρι τώρα, χαριτολογώντας, είχαμε ανακηρύξει τη Ferrari «πρωταθλήτρια της γκάφας». Ο τίτλος όμως αυτός απειλείται σοβαρά από μια άλλη ομάδα, της οποίας τα μονοθέσια τρέχουν βαμμένα στο χρώμα της παπάγιας.

Μιλώντας για τη Ferrari, μια τόσο μεγάλη ευκαιρία για μνημειώδεις γκάφες δεν θα μπορούσε να περάσει ανεκμετάλλευτη από τους Ιταλούς. Ο Σαρλ Λεκλέρ είχε κάνει πολύ καλή εκκίνηση και είχε κερδίσει αρκετές θέσεις, μετά τις καταστροφικές κατατακτήριες δοκιμές και την 11η θέση στο grid.

