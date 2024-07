Ο Μάρκεθ επιτέθηκε στην τελευταία στροφή στον Μάβερικ Βινιάλες και κέρδισε την 6η θέση στο... φώτο-φίνις.

Εντυπωσιακός ήταν ο Αγώνας Σπριντ του MotoGP στο Σάχσενρινγκ της Γερμανίας. Νικητής αναδείχθηκε σχετικά εύκολα ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing όμως η μάχη για την 6η θέση ανάμεσα σε Μαρκ Μάρκεθ και Μάβερικ Βινιάλες εξελίχθηκε σε... θρίλερ.

Οι δύο Ισπανοί μονομάχησαν και στην τελευταία στροφή ο αναβάτης της Gresini Racing πέρασε εκείνον της Aprilia. Βγαίνοντας από τη στροφή και κατευθυνόμενοι στη γραμμή του τερματισμού, ο Μάρκεθ κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τον Βινιάλες για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου!

Αυτή η ελάχιστη διαφορά αποτυπώθηκε στο φώτο-φίνις που δημοσίευσε το MotoGP στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει την μάχη ρόδα-ρόδα των δύο αναβατών.

Ladies and gentlemen, 3 THOUSANDTHS of a second! 🤯🤯🤯#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/nZ1Z4GJG9P