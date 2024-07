Το τριήμερο του Γερμανικού GP στο Σάχσενρινγκ ξεκίνησε με προβλήματα για τον «βασιλιά» της πίστας, που εκτοξεύτηκε στον αέρα και σύρθηκε για πολλά μέτρα στην άσφαλτο.

Το MotoGP έφτασε στη Γερμανία, στην πίστα του Σάχσενρινγκ, όπου ο Μαρκ Μάρκεθ είναι ο αναβάτης που έχει σημειώσει τις περισσότερες νίκες. Ο Ισπανός της Gresini Ducati θεωρείται ένα από τα φαβορί και για τη φετινή νίκη, ωστόσο τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί ιδανικά για αυτόν μέχρι στιγμής.

Στα πρώτα λεπτά της χρονομετρημένης περιόδου δοκιμών το απόγευμα της Παρασκευής, ο Μάρκεθ είχε μια πτώση με πολύ μεγάλη ταχύτητα (πάνω από 200 χλμ/ώρα) στη Στροφή 11 της γερμανικής πίστας. Αρχικά γλίστρησε το εμπρός μέρος της μοτοσικλέτας του, αλλά καθώς ο Ισπανός προσπαθούσε να γλιτώσει την πτώση, είχε ένα πολύ θεαματικό highside. Η βίαιη κίνηση της GP23 αρχικά τον εκτόξευσε στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη στην άσφαλτο και σύρθηκε για πολλά μέτρα στην αμμοπαγίδα, με την πεσμένη μοτοσικλέτα να τον ακολουθεί σε πολύ μικρή απόσταση.

Ως εκ θαύματος, ο Μάρκεθ σηκώθηκε ανέπαφος από αυτήν την πολύ τρομακτική πτώση, άλλαξε φόρμα και επέστρεψε στο γκαράζ του, έτοιμος να συνεχίσει να γράφει γύρους στην πίστα, σαν να μην έτρεχε τίποτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η δεύτερη πτώση του Μάρκεθ την Παρασκευή, καθώς έπεσε -εντελώς ανώδυνα, επίσης- και στο τέλος της πρωινής περιόδου ελεύθερων δοκιμών.

Η πτώση του Μάρκεθ δεν ήταν η μοναδική, καθώς προηγήθηκε εκείνη του Μπετζέκι και ακολούθησαν των Ακόστα και Ντι Τζιαναντόνιο. Η μοτοσικλέτα του Ιταλού μάλιστα χτύπησε με δύναμη στον αεροφράκτη και η περίοδος διακόπηκε προσωρινά για να γίνουν επισκευές.

